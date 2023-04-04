  • BIST 4.869,99
  • Altın 1225.98
  • Dolar 19.2228
  • Euro 20.9758
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Çavuşoğlu: Usulsüz hiçbir iş yapmadım

» »
CTP Milletvekili Devrim Barçın’a yanıt vermek üzere söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AÖA Yasası’nın kendisine Yönetim Kurulu’nu görevden alma yetkisi verdiğini belirterek, usulsüz hiçbir iş yapmadığını vurguladı.
Çavuşoğlu: Usulsüz hiçbir iş yapmadım

Barçın’ın “Akademi Başkanlığı’na istediği kişiyi atamadıkları için görevden alındıkları” iddiasına ise Çavuşoğlu, “Her kurumun, özerk de olsa bağlı olduğu bir bakan var. Hiçbir kuruma atanan Yönetim Kurulu ilgili bakanı yok sayamaz. Benimle istişare edilme etiğinin gösterilmesi gerekiyordu. Benimle istişare edilmediği için yollarımızı ayırdık. Kişilerle hiçbir şeyim yok. Özerktirler karışmam ama benimle istişare etmeleri gerekir çünkü ben gelip mecliste hesap veriyorum” yanıtını verdi.

“Onları atadığımdan da pişman değilim görevden aldığımdan da” diyen Çavuşoğlu, geçmiş yönetim kurulunda yaptığı gibi yine liyakata dayalı şekilde yeni yönetim kurulunu atayacağını ve Akademide yönetim zafiyeti yaşanmayacağını kaydetti.

Barçın’ın bulunamadığını söylediği dosya ile ilgili ise, profesörlük için eksik evrak konusunu YÖDAK’ın tartışması gerektiğini, ortada polise verilecek bir durum varsa da bunun Eğitim Bakanlığı’nın dışında olduğunu ifade etti.

-Barçın

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın,  “Bir diktatörlük nasıl kurulur az önce izlediniz” diyerek, 22 Temmuz 2022’de, üç kişinin akademi başkanlığı için müracaat ettiği bilgisinin Bakan Çavuşoğlu ile paylaşıldığını belirterek, Çavuşoğlu’nun istediği kişinin Akademi Başkanlığı’na atamadığı için görevden aldığı iddiasını sürdürdü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak04 Nisan 2023 Salı 13:13
  • Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan’da ilgi odağı oldu04 Nisan 2023 Salı 12:53
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Salla Kazan” ile bolca GB kazandırıyor!04 Nisan 2023 Salı 12:48
  • Dizdarlı'dan eleştiri: Meclis bu iş için değil mi ? Yapsın.04 Nisan 2023 Salı 12:45
  • Çalışma Bakanlığı Yılmazköy’de iftar yemeği düzenledi04 Nisan 2023 Salı 12:35
  • Rahvancıoğlu: Kıb-Tek Ticari Değil Kamusal Bir Mantıkla Çalışması Sağlanmalı04 Nisan 2023 Salı 12:30
  • Yerel üretimde ekolojik çözümler raporu hazırlandı04 Nisan 2023 Salı 12:27
  • Meclis Genel Kurulu toplandı04 Nisan 2023 Salı 12:05
  • Meclis Komitesi Ankara’da04 Nisan 2023 Salı 12:02
  • Kıb-Tek elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı04 Nisan 2023 Salı 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti