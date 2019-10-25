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Çavuşoğlu ve Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında

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Rum basını Rum Basını TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun AA’ya yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dünkü yazılı açıklamasını, bağdaştırarak öne çıkardı.
Çavuşoğlu ve Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında

Fileleftheros “Türkiye’den 9 Şart… Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ültimatom  Olarak Kaydettiği Müzakereler-Çözüm İçin ‘Gerekler’.. Akıncı, Ankara’nın Kıbrıslı Türklerden Talep Ettiklerinden Hoşnutsuz”  başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Çavuşoğlu’nun AA’ya açıklamasının Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümünü aktardı.


Çavuşoğlu’nun açıklamasının Kıbrıs ile ilgili bölümünün satırbaşları madde madde sıralanan haberde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü yazılı açıklaması şu yorumla aktarıldı: 


“Çavuşoğlu’nun  Kıbrıs sorunundaki yeni çabaların arifesinde koştuğu şartlar ve Türkiye’nin genel davranışı yeniden Mustafa Akıncı’nın tepkisini çekti. Yazılı açıklamasında, nasıl Kıbrıslı Rumların azınlığı olmak istemediği kadar,  Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin memuru haline dönüşmesini de istemediği mesajını verdi” 


Alihtia da haberi manşetten “Akıncı’nın Türkiye İle İkinci Çarpışması… Erdoğan’dan Sonra Şimdi de Çavuşoğlu İle Girişti … ‘Yönetici – Çalışan İlişkisine Hayır” başlık ve spotlarıyla aktardı.


 “MAHCUP” GÖRÜŞME…


Fileleftheros Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Lute Ada bulunduğu 6 Eylül’deki son görüşmelerinden sonra ilk kez dün akşam BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın davetinde bir araya geldiğine işaret etti.


Akıncı ve Anastasiadis’in Uluslararası Birleşmiş Milletler Günü vesilesiyle Spehar’ın Ledra Palace’da verdiği davette buluştuklarını, el sıkışıp sosyal içerikli kısa bir sohbet ettiklerini yazan gazete “iki liderin görüşmesindeki mahcubiyet barizdi” ifadesini kullandı. Anastasiadis’in Akıncı ile görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile konuştuğunu ekledi. 


Alithia Spehar’ın, dün akşamki davette yaptığı konuşmada “liderlerin  referans şartlarında anlaşmaya varmak için çabalarını yoğunlaştırmaları ve müzakerelere geri dönmeleri gerektiğini” söylediğini kaydetti. 


AVRUPA KOMİSYONU YARDIMCI OLMAYA HAZIR


Aynı gazete Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerine, geçmişte yaptığı gibi, yardımcı olmaya hazır olduğunu ve liderlerin, Kıbrıs meselesine son verme taahhütlerine güven belirttiğini yazdı.


Habere göre Komisyon Sözcüsü, Rum Haber Ajansı’nın sorusu üzerine, Jean Claude Juncker’in, Komisyon  başkanı olduğundan beri Kıbrıs’ın birleştirilmesine şahsen ilgi gösterdiğini, Komisyon’un BM himayesindeki  müzakerelere sürekli destekleyip eşlik ettiğini, bunu gelecekte de yapmak için hazır olduğunu söyledi.  

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