Çavuşoğlu ve Akpınar Moldova’da temaslarda bulunuyor!

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Moldova’da temaslarda bulunuyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Akpınar’a, YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ile AUM Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan da eşlik ediyor.

Temaslar kapsamında, öncelikle Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irına Vlah ziyaret edildi.

Serhat Akpınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararasılaşma ve KKTC yükseköğretim alanının dış dünya gelişiminde Girne Amerikan Üniversitesi tarafından kurulan Moldova Amerikan Üniversitesi ziyaret programı ve Moldova Yüksek Öğretim Kurumu Başkan ve yöneticileri ile mezuniyet tören programlarına katılım göstereceğiz” dedi.

Ziyaret kapsamında bir dizi resmi görüşmeler de gerçekleştirileceği kaydedildi.