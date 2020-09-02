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Çavuşoğlu: Venezuela'da demokratik bir seçimin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız

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Çavuşoğlu: Venezuela'da demokratik bir seçimin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız
Çavuşoğlu: Venezuela'da demokratik bir seçimin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’da muhalefetle iktidar arasındaki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada seçimleri boykot etme planları yapan üst düzey iki muhalif isimle seçimlere katılmaları için görüştüğünü söyledi.

Cezayirli mevkidaşı Sadri Bukadum ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Venezuela’nın son zamanlarda yaptırımlar, müdahaleler ve krizlerle yaşadığını belirtip ülke içinde de muhaliflerle mevcut yönetim arasında anlaşmazlıkların olduğunu ifade etti.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmemesi durumunda seçimlerin Aralık ayında yapılacağını hatırlatan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin de ülkedeki sorunların çözümüne ilişkin girişimleri olduğunu belirtti ve“Bu konuda AB geçmişte bazı hatalar yapmıştı. Yine sorunu çözmek için angajman yerine tehdit dilini kullanmıştı. Tehdit dilini kullanmayı çok seviyorlar. AB de şimdi Venezuela konusunda geçmişte hata yaptığını kabul etti” dedi.

Muhaliflerden 'gözlemci' şartı

Muhaliflerin seçime dışarından gözlemcilerin katılması ve gözlemlenmesi şartı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu şartın da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi tarafından kabul edildiğini belirtti.

AB’nin Türkiye’den kendilerine destek vermesi için ricada bulunduğunu belirten Çavuşoğlu “Venezuela’ya gittikten sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla, yardımcısıyla ve Dışişleri Bakanı’yla bu konuları görüştük. Muhalefetle birlikte seçime gitmelerinin ülkenin istikrarı için faydalı olduğunu anlattık” diye konuştu.

Çavuşoğlu, ülkenin önde gelen muhalif liderleri Henrique Capriles ve Stalin Gonzales ile de görüştüğünü belirtip şu açıklamayı yaptı:

“Biz Türkiye olarak Venezuela’nın dostuyuz. Venezuela’nın istikrarı, huzuru bizim için de önemlidir. Bu şartlarda muhalefetle yönetimin şu anda anlaşmaya yanaştığını ve yaklaştığını görüyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz.”

“Süreci AB ile birlikte takip ediyoruz. İki gün önceAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le de bu konuyu tekrar görüştük. Birlikte çalışma konusunda teyitleştik. İnşallah demokratik bir seçimin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Türk yetkili: Muhalifler Maduro'yla görüşüyor

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili de Capriles ve Gonzalez’in Maduro ile görüştüklerini söyledi.

Muhalefet partileri, seçimlere Yüksek Mahkeme’nin müdahale edeceği gerekçesiyle boykota hazırlanıyordu.

Capriles attığı tweetlerde, Venezuela’daki krizin çözümüne yardım edecek birçok uluslararası aktörle görüşmeye hazır olduğunu belirtip “Güvenilir bir çözüme yaklaştıracak herkesle görüşmemiz uygundur” yazdı ve ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını paylaştı. Capriles, “Benim tek çıkarım Venezuelalıları savunmak ve Venezuela için özgürlüğü başarmaktır” dedi.

Gonzalez Reuters’ın yorum taleplerine karşılık vermedi.

Venezuela İletişim Bakanlığı de henüz yorum yapmadı.

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’nun ofisinden yapılan açıklamada ise Maduro ile görüşmeleri eleştirip Capriles ile Gonzalez’in kişisel yetkilerine dayanarak hareket ettiklerini belirtti.

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