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Çavuşoğlu: Yanan bölge sarp alan olduğu için müdahalede zorlanılıyor

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Çavuşoğlu: Yanan bölge sarp alan olduğu için müdahalede zorlanılıyor
Çavuşoğlu: Yanan bölge sarp alan olduğu için müdahalede zorlanılıyor

Mersinlik’te çıkan ve dünden beri devam eden yangınla ilgili BRT’ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.

Yanan alanın sarp alan olduğu için araçların bölgeye ulaşmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, çalışanların can güvenliği ile ilgili de sıkıntı olabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Ormanlarımızı korumak hepimizin görevidir. Maalesef bu yangın insan kaynaklı bir yangın.. sorumlular tutuklandı ama bu yanan yerleri geri getirmeyecek. En erken zamanda orası yeşillendirilecek ama eskiye dönmesi zaman alacak. Geçmiş olsun diyorum” dedi.

 

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