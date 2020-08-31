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Çavuşoğlu, yarın uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle video mesaj yayımladı

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Çavuşoğlu, yarın uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle video mesaj yayımladı
Çavuşoğlu, yarın uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle video mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle video mesaj yayımladı.

Hey yıl Eylül ayında büyük bir heyecanla çaldıkları yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini, bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle çalacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde kullanılabilmesi, içeriklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin daha etkili kazanımlar elde edebilmesi adına öğretmenlerle birlikte çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;
“Değerli velilerimiz, öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz;

Her yıl Eylül ayında büyük bir heyecanla ders zilini çaldığımız okullarımızda, bu yıl uzaktan eğitimle ders zilini çalıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını, ülkemizi, alışkanlıklarımızı ve geleneksel olarak yürüttüğümüz yüz yüze eğitimi de etkilemiştir. Ancak bu, eğitime engel değildir.

Yarın, uzaktan eğitim ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlıyoruz. Her öğrencimiz, eğitim öğretim yılına ara verdiğimiz Mart ayından itibaren, kullanıma koyduğumuz egitim.mebnet.net adresinden, kendi okul ve sınıfının derslerine, etkinliklerine, sınavlarına, duyuru ve ödevlerine ulaşabilecektir. Ayrıca her okul, bakanlığımızın sağladığı hizmetlerin yanında, kendi imkan ve kabiliyetlerini kullanarak sizlerin eğitim sürecini destekleyerek, katkıda bulunacaktır.

Uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde kullanılabilmesi, içeriklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerimizin daha etkili kazanımlar elde edebilmesi için, tüm öğretmenlerimiz, kendi alanlarında yoğun bir şekilde çalışmakta, bizlerde oluşturduğumuz sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına paydaşlarımızla birlikte çalışmaları sürdürmekteyiz.

Bizim yaklaşımımız, çocukların yüz yüze eğitim almasıdır. Bunun için hazırlık yaptık. Ancak sağlık hayatımızın en önemli parçasıdır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi riske atan bir karar alamayız. Bu nedenle çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak için dikkatli ve özverili bir biçimde çalışmaktayız.

Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığı’nın da katkıları ile hazırladığı “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”, bu çaba ve çalışmaların bir rehberi olarak hazırlanmış ve öğrencilerimize okula dönüş sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin vurgusu yapılmıştır. Okula dönüş süreci de fiziksel mesafeyi sağlayacak “Dönüşümlü Öğretim” modeli ile planlanırken, öğrencilerin ödev, proje ve uzaktan eğitim materyalleri ile desteklenmesi de sağlanacaktır.

Bu süreç içerisinde okullarımızda oluşturduğunuz pandemi kurulları ile tüm hijyen koşullarının sağlanması için gerekli önlemlerimizi aldık. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 14 Eylül günü, tüm öğrencilerimize, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak ve hijyen kurallarını anlatan uyarıcı afişler okullarımızda hazır bulundurulacaktır.

Unutulmamalıdır ki Covid 19’a karşı aldığımız önlemlere harfiyen uyarak, çocuklarımızın okullarına kavuşmasını sağlayabiliriz. Görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde, dayanışma ve birlik içerisinde bu zorlu dönemi de atlatacağımıza eminim.

Bireyden topluma gelişimin anahtarı olan eğitimi kullanalım ve okullarımıza bilinçli bir şekilde güvenle dönelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve hayırlı olmasını dilerim.”

 

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