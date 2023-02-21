Çavuşoğlu: “Yeni bir can kaybına tahammül edemeyiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak kürsüye çıktı. Çavuşoğlu konuşmasına, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, başladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak kürsüye çıktı. Çavuşoğlu konuşmasına, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, başladı.

Türkiye’deki depremin ölçeğinin büyük olduğunu, yolların bölündüğü, köprülerin yıkıldığını anlatan Çavuşoğlu, Adıyaman’daki İsias Otel enkazına Türkiye’nin imkanları içerisinde birçok araç, gerecin gönderildiğini, yakıt takviyesinin yapıldığını ifade etti.

Meclis’te bu konunun takip edileceği komite kurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Başbakanlık çatısı altında kurulan Deprem Denetleme Komitesi’nin ilk toplantısını yaptığını dile getirdi.

16 Şubat’ta açılması planlanan okulların 20 Şubat’ta açıldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, bir hazırlık yapmayı öngördüklerini belirtti. Yenierenköy’de raporlanmış bir bloğu boşalttıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Yeniboğaziçi İlkokulu’nda da bir bloğu boşaltarak, 4 tane prefabrik sınıf yapıldığını söyledi.

Dikmen İlkokulu’nda da 2 sınıfta gözlem yapıldığını, 10 gün içerisinde 2 tane prefabrik sınıf yapılacağını ifade eden Çavuşoğlu, tüm bilimsel raporlara saygı göstererek, okulların güçlendirilmesi veya yeniden yapılması konusunda sorumlu olduklarını söyledi.

Son 3 yılda 13 okul yaptıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bunun kaynağa bağlı olduğuna dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, Sivil Savunma ile temasa geçerek, deprem eğitimlerinin yanı sıra acil eğitim yapılmasının şart olduğunu söylediğini anlattı ve yarından itibaren okullarda çok acil deprem eğitimine başlanacağını söyledi.

Depremin yaralarının sarılmasının kolay olmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa TMK öğrencilerinin herkesin meleği olduğunu vurguladı.

Duyguların ortak olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, Adıyaman’daki enkaz çalışmaları sürecinde devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra arama kurtarma çalışmaları sırasında görev yapan ekiplerin tümüne ve halka teşekkür etti.

Kıbrıs’taki deprem riskine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Yeni bir can kaybına tahammül edemeyiz” diyerek, insan hatasından, insan gecikmesinden, insan hırsından veya vizyon eksikliğinden bir kayba tahammül edemeyeceklerini yineledi. Bakan Çavuşoğlu, bütün bilgi, birikimi ülke daha güvenli hale gelene kadar tetiklemek gerektiğini söyledi.

“Yaşam hakkımızdan daha büyük olamaz maaş hakkımız değil mi?”

Gelir vergisi ve adalet konusunda mutabık olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu dönem toplumsal seferberliğe çıkmalarının zorunlu olduğunu vurguladı. Devletin daha ciddi olması ve gelirlerini artırmasının önemini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Maaş bir haktır ama Anayasa’nın da bize mecbur ettiği en büyük insanlara, halka vermemiz gereken hak vücut bütünlüğüdür, yaşam hakkıdır. Yaşam hakkımızdan daha büyük olamaz, maaş hakkımız değil mi?” diye sordu.

İnsanın yaşama hakkından daha büyük bir hak olmadığı düşüncesini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Örtülü ödenek veya hane halkının toplam parası 2 sınıf yapmaz bize… Bunun üzerinden siyaset yapmayalım” diye konuştu.

Hiç kimsenin ne örtülü ödenekten ne hane halkına yardımdan ne de diğer ödeneklerden geçindiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Popülizmden uzak, deprem konusunda başlattığımız iş birliğini sonuna kadar götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.