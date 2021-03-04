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Çavuşoğlu: Yeni Nesillere Daha İyi Doğa Bırakmak Herkesin Yükümlülüğü

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin geleceğinde yeni nesillere daha iyi bir doğa bırakmanın herkesin yükümlülüğü olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu: Yeni Nesillere Daha İyi Doğa Bırakmak Herkesin Yükümlülüğü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin geleceğinde yeni nesillere daha iyi bir doğa bırakmanın herkesin yükümlülüğü olduğunu söyledi.

 

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, geçtiğimiz yıl Kalkanlı bölgesinde yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirmesine katkı sağlamak amacıyla 10 bin fidan dikecek. Bu çerçevede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği arasında protokol imzalandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz protokole imza koydu. Protokolün imzalanması sırasında Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu hazır bulundu.

 

 

ÖKSÜZ: DOĞAMIZA İLAÇ OLMAK İSTİYORUZ

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, pandemi döneminde ciddi bir sınav verdiklerini, toplumun en yakın sağlık danışmanları olduklarını söyledi. Öksüz, bu dönemde meslektaşlarından sadece 2 kişinin pozitif çıktığını anlatarak, bunun, eczacıların toplum sağlığını ciddi anlamda gözeterek, kendi sağlıklarını koruyarak görev yaptığının bir ispatı olduğunu belirtti.

 

14 Mayıs tarihinin Dünya Eczacılık Günü olduğunu anımsatan Öksüz, “Birlik olarak, 14 Mayıs’ta hem eczacımıza hem de doğaya bu yorgun sürecin ardından bir hediye verelim istedik. Hedefimiz, 14 Mayıs’ta resmi açılışını yapacağımız bir Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Anı Ormanı yaratmaktır. Bugüne kadar insanımıza ilaç hizmeti sağladık. Bugün de sizin vesilenizle çevremize, doğamıza bir ilaç olalım dedik. Umarım bu girişimimiz, diğer sektörlere de örnek olur ”dedi.

 

Öksüz, dikilecek her fidana, ilaç ve ecza sektöründe çalışan bireylerin isimlerinin verileceğini de sözlerine ekledi.

 

 

ÇAVUŞOĞLU: KURUM VE KURULUŞLAR HARCAMALARINDAN TASARRUF EDİP, DOĞAYA HEDİYE ETMELİ

 

Bakan Çavuşoğlu, ülkenin geleceğinde yeni nesillere daha iyi bir doğa bırakmanın herkesin yükümlülüğü olduğunu söyledi.

 

Pandemi döneminde toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığını aktaran Çavuşoğlu, “Pandemiden kaynaklanan tüm olumsuzluklara rağmen, toplumumuz başarılı bir sınavdan geçmiştir ve geçecektir. Pandemi ile mücadele ederken, doğada bazen kendiliğinden bazen de insan hatası nedeniyle yangınlar çıkabiliyor. Bu yaraları yine saracak olarak insandır” dedi.

 

Bakan Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin yanmış olan alanları yeşillendirebilmek için yoğun bir mesai harcadığına işaret ederek, Bakanlığın kurum ve kuruluşlarla imzaladığı protokollerle doğaya destek olduğunu kaydetti.

 

Bakan Çavuşoğlu, Birliğin 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yapılması muhtemel harcamalardan tasarruf ederek, bu harcamaların doğaya hediye edilmesi yönündeki düşüncesinin takdirde şayan olduğunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, Birliğin bu davranışının diğer sivil toplum örgütleri ve kurumlara örnek olması temennisinde bulundu.

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