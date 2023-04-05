Çavuşoğlu: Yeni okullarla birlikte hem sınıf mevcutlarını düşüreceğiz hem de güvenli yapılara kavuşacağız

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, inşa edilecek yeni okullarla sınıf mevcutlarının düşeceğini ve güvenli yapılara kavuşacaklarını belirterek nihai hedeflerinin, eğitimde uluslararası standartlara kavuşmak olduğunu söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan ülkeye 25+1 yeni okul yapımı projesi ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’de yaşanan depremler sonrası halkta bir tedirginlik oluştuğunu ve bu durumun ülke genelindeki okulları ve öğrencileri olumsuz etkilediğini söyledi.

KKTC‘deki ilk ve orta öğrenim hizmeti veren okulların yenilenme, güçlendirilme ve tadilata ihtiyacı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Yeni okullarla birlikte hem sınıf mevcutlarını düşüreceğiz hem de güvenli yapılara kavuşacağız. Nihai hedefimiz, eğitimde uluslararası standartlara kavuşmak. Sınıflardaki öğrenci sayıları fazla. Bazı okullarda 45 kişilik sınıflarda eğitim veriyoruz. Hedefimiz 25-30 kişilik uluslararası standartlardaki sınıflar. Bunun için yeni okullara ihtiyacımız vardı. Yeni okullar KKTC Deprem Yönetmeliği’ne de uygun olacak. Protokolde bu alana bütçe ayrıldı. Bu zor zamanda Türkiye’nin bu alana destek vermesi bizim için manevi değeri çok büyük” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bu dönemde de KKTC halkının ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitime önemli destekte bulunduğuna dikkati çekerek protokolde yer alan 25+1 okul projeleri ile diğer okullardaki onarım ve güçlendirme işlemlerinin 12-15 ay içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, KKTC‘deki eğitime verilen destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

– “Yeni okulumuza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz”

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinden Esra Bebek, okullarının depreme dayanıklılık incelemesi sürdüğü için eski Polis Okulu’nda eğitimlerine devam ettiklerini belirterek yeni yere alışmakta güçlük çektiklerini ve yeniden yapılması durumunda eski okullarına dönmek istedikleri söyledi.

Yeni okul yapılması anlamında devlete güvendiklerini ifade eden Bebek, “Yeni okulumuza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. Cumhuriyet Lisesi’nin düzeni çok farklıydı. Şu an eğitim gördüğümüz yer güvenli. Eğer okulumuz yeniden tamir edilir veya sağlıklı bir şekilde yapılarak güvenli hale getirilecekse orada eğitim görmek istiyoruz. Orada alıştığımız bir sistem vardı” diye konuştu.

Eski okullarını özlediğini fakat duvarlarında çatlaklar olduğu için burada eğitim gördüklerini aktaran Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencisi Arda İnce de “Yeni yapılacak okul her açıdan sınıfları, kantini, kafeteryası ve spor alanları ile gelişmiş bir okul olursa hepimiz için iyi olur. Türkiye’ye eğitime ve bizlere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KKTC‘deki okullarda depreme dayanıklılık incelemesi başlatılmıştı.

İncelemeler sonuçlanıp dayanıklılık raporları hazırlanana kadar ülke genelinde birçok okulun öğrencilerinin bir kısmı başka okullara nakledilirken bir kısmı da uzaktan eğitime geçti. Bazı ilkokullarda ise öğrenim konteyner sınıflarda devam ediyor.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde 25+1 yeni okul yapılması ve bu okullara Türkiye’deki depremde yaşamını yitiren KKTC‘li öğrencilerin isimlerinin verilmesi öngörülüyor.

Protokolde ayrıca tadilat yapılması ve güçlendirilmesi gereken okullarla ilgili projelere de bütçe ayrıldı.