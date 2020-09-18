Çavuşoğlu: Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık

"Yunanistan'da bir gazete, alçakça bir manşet attı, biz gerekli tepkilerimizi gösterdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili "alçakça bir manşet" attığını söyleyerek, "Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık, gerekli tepkilerimizi gösterdik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili yapılan bir haber nedeniyle Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis’in bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

"Yunanistan'da bir gazete, alçakça bir manşet attı, biz gerekli tepkilerimizi gösterdik. Bugün Yunan büyükelçiliğini bakanlığımıza çağırdık ve sert bir şekilde tepkimizi gösterdik. Atinadaki büyükelçimiz de dışişleri bakanı ile görüştü. Bu ne kadar alçaldıklarını gösteriyor. Basın özgürlüğü çerçevesinde bizi de eleştiriyorlar bu doğal ama bu hakaret küfür basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmemelidir.

Bugün Yunan dışişleri bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu bulduk, kınadık. Basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarlasa hukuki olarak gerekeni yapmak onların sorumluluğunda. Bu seviyeye düşülmemeli. Gerekli işlemleri yapacağız.

"Biz artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik"

Kıbrıs'ta seçim arifesindeyiz. Elbette Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansır. Diğer taraftan Kıbrıs müzakereleri var. Bu müzakerelerde herkes görüşlerini söyleyebilir. Bunu seçim malzemesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Kıbrıs'la ilgili attığımız adımlar ortada. İktidara geldiğimizden bu yana her türlü adımı attık, çabaları destekledik. Annan planı başarısız oldu. Rum tarafı yüzde 75'le reddetti. Türk tarafından güçlü bir destek çıktı. Kimin çözüm istediğini, kimin istemediğini gördük. En son Dışişleri Bakanı olduktan sonra bir müzakere süreci başladı, biz güçlü bir şekilde destekledik. Cenevre'deki müzakereler kısaydı, biraz daha zaman verelim dedik. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur.