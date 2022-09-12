Çavuşoğlu: Yunanistan kaşınmaya devam ediyor

Ege'deki tacizler üzerinden Yunanistan'a tepki gösteren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nde konuştu.

Ege'deki Yunanistan tacizlerine değinen Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" diye konuştu.

Ağustos ayı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı.



Son olarak da geçen hafta sonu Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmıştı.