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Çavuşoğlu : '' Yunanistan uluslararası topluma ağlıyor ''

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ın açılımıyla KKTC'de atılan adımların uluslararası hukuku ihlal etmediğini söyledi. Yunanistan ile son dönemdeki yaşanan gerilimle ilgili Çavuşoğlu, "Yunanistan hukuki cevaplar vermiyor, uluslararası topluma ağlıyor"
Çavuşoğlu : '' Yunanistan uluslararası topluma ağlıyor ''

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum halkı da Maraş’taki mülkünü kullanmak istiyor. Biz de bunu destekliyoruz. Onlar da hakkını kullansın istiyoruz. Bu durumu yeniymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar.”

Yunanistan ile gerilim

Başkası ile tatbikat yapsalar ne olacak? Gidip de biz Yunanistan Başbakanı’nın ABD Kongresi’nde övmesini beklemiyoruz. Bir lobi yapılması bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye’yi dışlayarak birçok toplantı yaptılar. Biz bunlara hükmü yoktur dedik, oldu mu hükmü? Olmadı.

Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Biz iş birliğinden yanayız, gerginlikten yana değiliz. Yunanistan hukuki cevaplar vermiyor. Yunanistan gidip uluslararası topluma ağlıyor. Sorunlar varsa bunları müzakere ederek giderebiliriz.

KKTC ile Türkiye arasında bağların koparılma çalışması görülüyor. Bunu kimse yapamaz. Bizim kendi çalışmalarımız var. İyi niyetli çalışmalara Rum tarafı ve Yunanistan evet dese güzel çalışmalarımız var.

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