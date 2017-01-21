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Çavuşoğlu, Yunanistan'ın eleştirilerine cevap verdi

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Çavuşoğlu, Yunanistan'ın eleştirilerine cevap verdi
Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington’a giden TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada basına yaptığı açıklamada Kıbrıs konusuna da değindi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdürmeye devam ettiğini belirterek, “Biz çerçevesi belli olan bir müzakerenin sonuçlanması için olumlu tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington’a giden TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada basına yaptığı açıklamada Kıbrıs konusuna da değindi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs görüşmelerinde gelinen nokta ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, görüşmelerde Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin "Kıbrıs konusunda Türkiye'ye yönelik eleştiri yöneltecek en son ülkenin Yunanistan olması gerekiyor. Kıbrıs konusunda hiçbir ülke ya da kurum, Türkiye'ye yönelik eleştiri getiremez. Türkiye, bir eleştiriyi hak etmiyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:
“Kritik bir aşamaya geldik. İlk bakanlar toplantısında Türkiye kendinden emin, ne istediğini ve ne istemediğini gerekçeleriyle net bir şekilde söyleyen yapıcı bir ülke tutumunu sürdürdü. Aynı şekilde KKTC de çok hassas konularda olgun bir tutum sergiledi, ama karşı taraf hazırlıksız geldi. Görüşmelerde bir kez izin istedi, masadan kalktı, ikincisinde ise masadan kaçtı.

Tüm bunlara rağmen, biz çerçevesi belli olan bir müzakerenin sonuçlanması için olumlu tutumumuzu sürdürüyoruz. Hal böyleyken Türkiye'ye hangi sebeple eleştiri getiriyorsunuz? Garanti ve güvenlik konusunda bizim tutumumuz belli, gerekçesini de söylüyoruz. Siz de bu konuda farklı düşünüyorsanız bunu söyleyin, ne istediğinizi söyleyin. Sizin tutumunuzdan, arzunuzdan ve hayalinizden farklı bir şey söylendiğinde saldırgan olmanız gerekmez.”

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