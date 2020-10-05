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Çavuşoğlu:12 Ekim Pazartesi günü ortaokul ve liselerde eğitime başlanacak

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde kademeli başlangıç kararı çerçevesinde 3, 4 ve 5’inci sınıfların bugün yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu:12 Ekim Pazartesi günü ortaokul ve liselerde eğitime başlanacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun okullarda eğitime kademeli bir şekilde başlanması kararı doğrultusunda, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, bugün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde kademeli başlangıç kararı çerçevesinde 3, 4 ve 5’inci sınıfların bugün yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, öğretmenlerle birlikte büyük bir gayret göstererek yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Gelinen noktada kurulun önerisi üzerine yeni eğitim öğretim yılına kademeli bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bugün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda yüz yüze eğitime başladıklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklarının kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, okullarda bakanlık tarafından yayınlanan ‘Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu’nda belirlenen kuralların uygulanacağına dikkat çekti.

Covid-19 önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda seyreltilmiş eğitim modeline geçitiklerini de kaydeden Çavuşoğlu, bu doğrultuda öğrencilerin okullara dönüşümlü gideceğini belirtti, salgının seyrine göre devam eden süreçte tam zamanlı, tam katılımlı eğitime

başlanacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitime başlanacağına dikkat çekerek, ortaokul ve liselerde de dönüşümlü eğitim modelinin uygulanacağını söyledi.

 

Yüz yüze eğitimin yanında moodle üzerinden yürütülen uzaktan eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi vermeye devam edeceklerini bir kez daha dile getiren Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığı ile haftasonu imzaladıkları protokol çerçevesinde EBA sistemini ülkemiz

eğitimine kazandırdıklarına vurgu yaptı.

EBA’nın KKTC eğitimine kazandırılmasıyla birlikte, müfredatların aynı olduğu lise programında hemen hizmete girdiğine de dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, süreç içerisinde diğer sınıf programlarını da öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine açacaklarını belirtti.

Sisteme mebeba.mebnet.net/ adresinden erişilebilineceğini ve öğrencilerin okul kayıtları esnasında kullandıkları kimlik numaralarının sisteme kullanıcı adı olarak tanımlandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Sisteme ilk kez giriş yapacak öğrenciler ##20MeKb20## olarak belirlenen şifreyi kullanacak, istenilmesi halinde öğrencilerimiz şifrelerini değiştirebilecek.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin de portal ve Smart School’da kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerle sisteme giriş yapacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklamasının sonunda bugün okula başlayan 3, 4 ve 5’inci sınıflara başarılar dileyen Çavuşoğlu, tüm öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni etti.

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