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Çavuşoğlu:Birinci dönemde eğitime Vizyon 2030 Belgesi çalışmalarını kattık

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Çavuşoğlu:Birinci dönemde eğitime Vizyon 2030 Belgesi çalışmalarını kattık
Çavuşoğlu:Birinci dönemde eğitime Vizyon 2030 Belgesi çalışmalarını kattık

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını BRT’ye değerlendiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ikinci dönemdeki hedeflerini BRT’ye anlattı.

Birinci dönemi bakanlık açısından çok zor bir süreç olarak değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, dönemin aksayan taraflarının da açığa çıktığını kaydetti. Çavuşoğlu, okulların tamiri, öğrencilere kitapların dağıtılması ve öğretmenlerin hizmet içi kurslarının yapılabilmesi konusunda büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Eğitim kaybını minimal seviyeye çektik ve okullarımızı açtık. Okullarımızı açtıktan sonra bir dönem boyunca bakanlığın görevlerinin yürütmesinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Bu anlamda okullarımızın yenilenmesi süreci, depreme dayanıklılık testleri ve depreme dayanıklı olmayan okulların yeniden inşaatının yapılması ile ilgili de ciddi bir süreç başlattık. Bu anlamda Kumyalı’da depreme dayanıklılığından şüphe edilen Karpaz Meslek Lisesi’ne yeni bir bina yapıyoruz. Girne’nin okul ihtiyacını karşılamak için Püskülü’deki okulu yapıyoruz”

Çavuşoğlu, birinci dönemde eğitime kattıkları en büyük çalışmanın Vizyon 2030 Belgesi çalışmaları olduğunu vurgulayarak, Vizyon 2030 ile Eğitim Bakanları değişse bile, eğitim politikasının devlet politikası şekline dönüşebilecek bir çalışma yapmakta olduklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, toplam 284 tane eğitim kurumu olduğunu belirterek, 5 bin 658 öğretmen ve yönetici ile 53 bin 191 öğrenciye hizmet vermek için seferber olduklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, “İkinci dönemde bizim çalışmalarımız çocuklarımızın en iyi şekilde sosyalleşmesi, sosyal etkinliklerin yapılması, üniversite hededflerinin tutturulması ve sınıflarda yeterli eğitimi almaları ve bunun da denetlenebilir bir noktada olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020-2021 yılının çok daha güzel bir yıl olabilmesi için hem rutin işlerimizi yapıyoruz hem tadilatlarımızı yapıyoruz” dedi

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