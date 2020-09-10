  • BIST 1.099
  • Altın 469,303
  • Dolar 7,4687
  • Euro 8,8416
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Çavuşoğlu:Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım

» »
Çavuşoğlu:Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım
Çavuşoğlu:Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kanal T’de Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu Politik Duruş programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sendikaların açıklamaları, online eğitim, 1 Ekim’den sonra eğitimde alınacak kararlar ve yüksek öğrenimle ilgili soruları yanıtladı.

“Sendika temsilcileri madem bu kadar siyasete girmek istiyorlar bir partiden aday olsunlar ve yüce fikirlerini paylaşsınlar“

Sendikaların açıklamalarına değinen Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi;

 “Daha önce okulların açılıp açılmaması yönünde kararlar tartışıldığında sendikalar beni özel dershanelerle işbirliği yapmakla suçladı, 1 Eylül’de Bakanlar Kurulunda ilkokul 2’ye kadar olan sınıfları 7 Eylül’de açma kararı sonrası bu sefer de özel okullarla işbirliği içinde olduğumu söylemeye başladılar. Son olarak ise niye okulları kapatmıyoruz diye eylem yaptılar.

Eğitimde siyaset yapmamanın doğru olduğunu her zaman söyleyen biri olarak maalesef görevi eğitim vermek olanlar, bizden daha fazla siyaset yapıyorlar. Sendika temsilcileri madem bu kadar siyasete girmek istiyorlar bir partiden aday olsunlar ve yüce fikirlerini paylaşsınlar.

“Her açıklamanın tersini yapmak, toplumda prim yapmıyor”

Bu ülkedeki hiçbir partinin halka iyi hizmet verdiğini düşünmüyorlarsa bir parti kursunlar ve aday olsunlar. Her açıklamanın tersini yapmak toplumda pirim yapmıyor. Son 15-20 gündür yaptıkları açıklamalarına bakacak olursak bu net olarak görürüz. “

“Ülkemizde birçok karar bilimsel zeminle, sosyal medya zemini arasında gidip geliyor”

Bakan Çavuşoğlu, 1 Ekim tarihine kadar tüm eğitim kurumlarının eğitime ara vermesi kararını da değerlendirerek, “Güney Kıbrıs vakaların en yoğun olduğu zamanda eğitimi açmayı denedi. Dünyanın birçok yerinde eğitim yapılıyor. Önümüzdeki hafta Güney’de tam zamanlı dönüşümsüz eğitim açılıyor. Biz okulları dönüşümlü açmak için öğretmenlerimiz ve yetkililerle gerekli tüm alt yapıyı oluşturduk.” dedi ve ekledi;

 

“Ancak ülkemizde birçok karar bilimsel zeminle, sosyal medya zemini arasında gidip geliyor. Bizim, okulları ilkokulu 2 ‘ye kadar açmamızda bilimsel bir zemin vardı ancak son 3 gün içerisinde artan vakaların ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan durumu kontrol altına alabilmek ve riski arttırmamak adına okulların açılmasının bir süre ertelenmesi kararı çıktı. Biz çıkan karara saygı gösterdik. Bizim inadımız sadece toplumun menfaatidir. Sağlık Bakanlığı’nın bu kararına saygı duyduk.”

“Yeni eğitim modelinde dünyaya uyum sağlamaya çalışıyoruz”

Yeni eğitim modelinde dünyaya uyum sağlamaya çalıştıklarını da belirten Çavuşoğlu, bazı öğretmenlerin “online eğitim bizim görevimiz değildir” ifadesinde bulunduklarını kaydederek, bu konuda görev yetki ve sorumlulukları dahilinde, amiri tarafından verilen işmi yapmayanlarla ilgili gerekli adımları atacaklarına dikkat çekti.

“Online eğitimle ilgili eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor, bu konuda seferberlik halindeyiz”

Online eğitim konusunda, maddi eksikliklerinden dolayı eğitim almakta zorluk çeken öğrencilerin okullarındaki imkanları, yetkililerin denetimi altında kullanmaları için talimat verdiğini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, “Pandemi dünyaya yeni bir sistem getirdi. Online eğitimle ilgili eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm dünyada yeni geçilen bu sistemde eksiklikler var. Eğitim Bakanlığı ile bu konuda seferberlik halindeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ayrıca 1 Ekim’de okulların açılması konusunda şu anda bir yanıt veremeyeceğini belirterek, bu konuda telafi programlarının hazırlanacağının altını çizdi.

“Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım “

Çavuşoğlu, kolej sınavlarıyla ilgili gelen soru üzerine “Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız koleje giriş olup olmayacağı ile ilgili ise gerek ilköğretim sendikasını dinleyerek, gerekse uzmanların görüşlerini alarak değerlendirme yapacağım” dedi.

“Öğrenciler PCR ya da karantina ücreti ödemeyecek”

Üniversitelerin açılması konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Geldiğimiz aşamada öğrencilerin seyahat etme gibi konularda sıkıntı yaşayacağı bir dönemdeyiz. Bu kapanma güdüsü bizi üniversitelerle ilgili yeni kararlar alma yoluna sokacaktır. Mutlaka üniversitler açılacak yüz yüze mi online bir sistemde mi olacak Sağlık Bakanlığı ile karar vereceğiz.

Öğrenciler PCR ya da karantina ücreti ödemyeceklerdir. Tüm sıkıntılara rağmen geçen yılın aynı dönemine göre kayıt oranları çok daha yüksek. Önümüzdeki ek yerleştirme olan bir hafta burada gelişleri durdurma gibi kararlar aldık. Bu maalesef olumlu olmayacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD, Anka Spor Derneği'ne İsim Sponsoru Oldu02 Eylül 2020 Çarşamba 15:38
  • ARUCAD ANKA Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu02 Eylül 2020 Çarşamba 14:32
  • Üniversiteye yerleşmede ek kontenjan ile yeni şans!02 Eylül 2020 Çarşamba 11:15
  • Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Yüz Yüze Eğitim 7 Eylül’de güvenli bir şekilde başlayacak02 Eylül 2020 Çarşamba 10:15
  • "Eğitime başlarken tek bir çocuğun bile sağlığı bizim için her şeyden önemlidir"31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:41
  • Çavuşoğlu, yarın uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle video mesaj yayımladı31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:20
  • Online Eğitim Yarın Başlıyor31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:31
  • Akdeniz Avrupa Sanat Derneği,ARUCAD’ı Ziyaret Etti30 Ağustos 2020 Pazar 19:26
  • ARUCAD ile Dr. Fazıl küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı28 Ağustos 2020 Cuma 16:30
  • YÖDAK'tan açıklama27 Ağustos 2020 Perşembe 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti