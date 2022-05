Çavuşoğlu:Bugün; özgürlük ve bağımsızlık yolunda bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı, şahlanışı ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak onurlu mücadelesini tamamlayışının başlangıç tarihidir

Çavuşoğlu, “ Bir başka deyişle bugün; özgürlük ve bağımsızlık yolunda bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı, şahlanışı ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak onurlu mücadelesini tamamlayışının başlangıç tarihidir.” dedi.

Mustafa Kemal’in, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basarak başlattığı Kurtuluş Savaşı ile orduları dağıttığını, bağımsız yaşama hakkı elinden alınmış, işgal altındaki Anadolu topraklarını ve uçurumun kenarında olan Türk ulusunu esaretten kurtardığını vurgulayan Çavuşoğlu, aradan uzun yıllar geçse de, Atatürk'ün attığı bu önemli adımın anlam ve öneminin, yıllar geçtikçe herkes tarafından çok daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olan bu kutlu günü, ülkenin dinamik gücü olarak gördüğü, Türk gençliğine emanet ederek, gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade ettiğini ve doğum günüm dediği 19 Mayıs’ı gençliğe armağan ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “ Yarınlarımızın teminatı olan siz değerli gençlerimiz; Atatürk, “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi, beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” sözüyle sizlere olan güvenini ve sizlerden beklentilerini dile getirmiştir.” dedi.

Gençlerin, geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla gelindiğini her zaman akllarında tutmasını isteyen Çavuşoğlu, “Bugün atacağımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası korumak, akıl ve bilim yolunda ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak hepimizin görevidir.”dedi

Çavuşoğlu “ Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğinize, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp, kendinizi her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağınıza olan inancımız tamdır.Siz gençler, günümüz dünyasında bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun. Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.

Tarihini iyi bilen, geçmişine sahip çıkan, aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan fikri hür, vicdani hür Türk gençliği olarak, ülkemiz ve ulusumuz için en yararlı olanı yapacağınıza inanıyor, sizlere güveniyor ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı sevgi ve saygıyla kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Bu arada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sabah saat 09.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtrında devlet tören düzenlenecek

Kutlamalar çerçevesinde saat 18.00’de Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünden Dereboyu’na “Atam İzindeyiz Korteji” düzenlenecek. Saat 19.30’da ise Dereboyu Avenue önünde konser yer alacak

Gün boyunca diğer ilçe ve bölgelerde de çeşitli tören etkinler gerçekleştirecek.