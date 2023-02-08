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Çavuşoğlu:Daha da genişleyen bir ekiple çalışmalar sürüyor

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’ye değerlendirmede bulunarak, bugün madencilerden 30 kişilik ekipin daha bölgeye geldiğini ve geniş bir ekip ile enkazın her tarafında çalışma yapıldığını kaydetti.
Çavuşoğlu:Daha da genişleyen bir ekiple çalışmalar sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’ye değerlendirmede bulunarak, bugün madencilerden 30 kişilik ekipin daha bölgeye geldiğini ve geniş bir ekip ile enkazın her tarafında çalışma yapıldığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, çalışmalardan bugün sonuç almayı umut ettiklerini söyledi.

Bugün 2, 3 kişiye daha ulaşıldığı bilgisini veren Çavuşoğlu, “Çıkarma işlemleri devam ediyor” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun her gün bir bakanın bölgede olacağı kararına yönelik değerlendirmede de bulunan Çavuşoğlu, “Bakanlar Kurulu’nun karar aldığını ancak kendisinin son çocuğu da almadan bölgeden geri dönmeyeceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, “vidanımız el vermez. Diğer bakanlar da gelebilir ama ben burada olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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