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Çavuşoğlu'dan Barzani açıklaması: Kararı kendisi verir

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Çavuşoğlu'dan Barzani açıklaması: Kararı kendisi verir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani'nin 1 Kasım itibariyle görevine devam etmeyeceğinin açıklanması üzerine, "Kendi geleceği ile ilgili kararı kendisi verir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresini uzatmama kararı hakkında, "kendi geleceği ile ilgili kararı kendi verir" diye konuştu.

Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti. Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.

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