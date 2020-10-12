Çavuşoğlu:Ders kayıpları en kısa sürede giderilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yüz yüze eğitim dönüşümlü şekilde bugün başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime Mart ayında ara verilen orta eğitimde, alınan tedbirler çerçevesinde bugün ders başı yapıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çavuşoğlu yapıtığı açıklamada uzun zamandır beklenen ders zilini çalmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu mutluluğu paylaşmak adına bugün Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret ettiğini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs’e karşı büyük bir mücadele gösterildiğini söyleyen Çavuşoğlu süreç içerisinde “ Önce yaşam hakkı, sonra eğitim hakkı” dediklerini ve bu nedenle uzun bir zamandır fiziki olarak bir araya gelemediklerini belirti.

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini ve yaşanabilecek ders kayıplarını gidermek için öğretmenlerle birlikte çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, öğretmenlerin süreç içerisinde üstlendiklerin görevlerle çok büyük başarılara imza attıklarına şahit olduklarını dile getirdi, “Bilmenizi isterim ki, öğretmenleriniz ülkenin sıkıntılı şartlarına ragmen büyük bir özveri gösterdiler ve bu pandemi döneminin öncüleri oldular.” ifadelerine yer verdi. Okul öncesi ve ilkokulların ardından bugün de dönüşümlü olarak ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başladıklarını belirten Çavuşoğlu, süreç içerisinde yaşanan ders kayıplarını hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin özverili ve motive çalışmalarıyla en kısa sürede gidereceklerine inanç belirtti.

Toplumun hassasiyeti ve çocukların yaşam hakkının önde tutulması nedeniyle yüz yüze eğitime en erken ara veren ve en geç başlayan ülke olduklarının da altını çizen Çavuşoğlu, öğrencilere pandemi kurullarınca belirlenen kurallara harfiyen uymaları gerekdiği uyarısında bulunarak; “Bir arada bulunabilmemizin ve yüz yüze eğitim alabilmemizin anahtarı sosyal mesafe, maske ve sürekli hijyenimizi korumaktır.” dedi.

Konuşmasının ardından sınıfları da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti. Çavuşoğlu Polatpaşa Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdikten sonra geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ile Okul Öncesi bölümünü de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.