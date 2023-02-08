Çavuşoğlu:Ekibimiz enkaz çalışmalarında 1 cansız erkek bedenine daha ulaşmıştır

Adıyaman’da İsias Otel enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çavuşoğlu “KKTC ekibimizden herhangi birine daha ulaşılmamıştır” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:
‘Şu an ekibimizin enkaz çalışmalarında 1 cansız erkek bedenine daha ulaşılmıştır. Toplam sayı 1 canlı olmak üzere 16 ya ulaşmıştır. KKTC ekibimizden herhangi birine daha ulaşılmamıştır. Dualarınızı esirgemeyin’
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