Çavuşoğlu:“Her aday iddialıdır. Bazı adaylar da iddialı gibi görünmeye çalışır.”

Nazım Çavuşoğlu, “inşallah yarın UBP’ye yakışan, birlik ve beraberlik içerisinde, olgunluk içinde bir kurultay olur” dedi.

“Şansınızı nasıl görüyorsunuz?” sorusuna ise Çavuşoğlu “her aday iddialıdır. Bazı adaylar da iddialı gibi görünmeye çalışır.” yanıtını verdi.

Çavuşoğlu bugüne kadar üstlendiği tüm görevleri layıkıyla yapmış olduğunun altını çizerek, “derdimiz kurumsallaşma ve kutuplaşmaları önlemek, kucaklaşmayı sağlamak... Vizyonumuza dönük hizmeti devam ettirmektir.” diye konuştu.

"Kafanızda nasıl bir hükümet formülü var?” sorusuna ise Çavuşoğlu, “Meclisteki irade seçenekleri tüketilmeden başka konuları görüşmeye gerek yok. Demokrasi seçenekleri hiçbir şekilde göz ardı edilmemeli” dedi.