Çavuşoğlu:Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunu yaptı.

Sunumunda Kıbrıs konusuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin milli davası olarak niytelendirdiği Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Yeni bir süreç başlayacaksa, iki tarafın da siyasi eşitliğine ilişkin tüm muğlaklıkların önceden ortadan kaldırılması gerektiğini muhataplarımızın dikkatine getiriyoruz. En son BM Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşmede de bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu gündeme getirmiştir”

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin Kıbrıs Adası’nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları bulunduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Ülkemiz bunları korumak için gerekli tedbirleri almıştır, almaya da devam edecektir. Hem kendi kıta sahanlığımızda kendi haklarımızı, hem de garantör ülke olduğumuz KKTC’nin haklarını korumaya devam edeceğiz” dedi.