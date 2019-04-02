Çavuşoğlu:“KKTC milletvekillerini bilgi almak için elçiliğe yönlendirmesini protesto ediyorum”

Belli ki bu 4’lü hükümet başı boş kalmıştır herhalde veya gemisini kurtaran kaptan modelinde bir çalışma usulü olduğu için herkes kafasına göre söylemde bulunuyor.

“SERDAR BEYİN İKİ DUDAĞININ ARASINDA KIZGINLIK DERECESİNE GÖRE KULLANDIĞI CÜMLELERLE TC-KKTC İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜREMEYİZ”

“BİRÇOK İNSAN VAR BURALARDA HİÇBİRŞEY BİLMEDEN HÜKM-Ü KARAKUŞİ YORUMLAR YAPMAKTA”

“ACİZ İNSANLARIN BURADA UCUZ KAHRAMANLIK YAPARAK, OTURMASI GEREKSİZ VE YERSİZDİR”

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu BRT'de yayımlanan Birinci Boyut programına katılarak Meclis’in bugünkü birleşiminde Maliye Bakanı Denktaş’ın söylemlerini ve tavrını kınayarak, “KKTC milletvekillerini bilgi almak için elçiliğe yönlendirmesini protesto ediyorum” dedi..

İşte Çavuşoğlu’nun bu yöndeki ifadeleri…

“Maliye Bakanı çıkıyor mali protokolün imzalanmaması ile ilgili Türkiye kanadını suçluyor. Sayın Başbakan çıkıyor ve diyor ki her iki tarafta üstüne düşeni yaptı ve prosedür gerçekleşip imzalanacak dıyor. Şimdi hangisinin doğru söylediği konusunda Meclis Genel Kurulu’nda bir tartışma yaşandı. Çünkü Maliye Bakanı bu işleri kendisinin yürüttüğünü söylüyor, Başbakan da diyor ki tamamen ben yürütüyorum. Bizim açımızdan bakıldığında Maliye Bakanı da yürütse aslında işler Başbakan’ın denetimde olur.Serdar beyin söylemleri ilişkilerde gerginliğe yol açıyor. Şimdi Büyükelçilik de burada bir açıklama yapmak durumunda kalırsa ve “biz üstümüze düşeni yaptık ancak KKTC hükümeti üstüne düşeni yapmadı” derse işte o zaman büyük bir kaosla karşı karşıya kalınır. Ve bizim yıllardır savunduğumuz TC-KKTC ilişkilerini zedelememe, iki devlet temelinde ilişki biçimine mütekabiliyet esasına bağlı ilişkimize zarar verir. Serdar beyin iki dudağının arasında kızgınlık derecesine göre kullandığı cümlelerle bu ilişkileri biz sürdüremeyiz. Serdar beyin yaptığı keyfi sinir derecesine bağlı olarak iki kezdir yaptığı bu söylemleri kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. KKTC milletvekillerini de bilgi almak için elçiliğe yönlendirmesini de kınıyorum, protesto ediyorum. Hiç kimsenin bizi başka bir elçiliğe yönlendirme hakkı yoktur. Eğer bizim sorularımıza cevap verebilecek durumda değilsen orada oturmanın anlamı yoktur. Sen KKTC’nin sorunlarını halka ve vekillere karşı cevap vermeyeceksin, işine geldiğinde övüneceksin işe gelmediğinde de “git elçiliğe sor”. “Sayın Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan” dese yüreğim yanmaz ama “Git Erdoğan’a sor” deme hakkı olmadığını düşünüyorum ve kendisini defa defa protesto ediyorum”….

Çavuşoğlu, Ülke Nüfusu ile ilgili yaşanan tartışmalara da değindi.

Çavuşoğlu, “bizim dönemimizde e nüfusu yaptıktan sonra adrese dayalı nüfus sayımını gerçekleştirmenin zemini oluşmuş demektir. Belki bu zemin oluşmuş olmasına rağmen zihniyet oluşmamıştır. Bu zihniyeti düzeltmek gerekiyor. Yani herşeyi bilirim diyen birçok insan var buralarda ama hiçbirşey bilmeden hükm-ü karakuşi yorumlar yapmaktadırlar. Kişisel olarak beni rencide edecek buralarda birileri bulunamaz gereken cevabı veririm. Bizim rencide olmamız KKTC halkının, uzmanların yaptığı işlerin burada keyfi bir şekilde itibarsızlaştırılmasıdır. Devletimız adına rencide oluyorum. Yani bu devletin sağlığı, eğitimi kötü bir nüfus sayımı yapar onu da beceremez.Bu kategoriye sokulmasından rahatsız olurum. Bugün bir hükümet var ben benimdemesem bile demokrasinin taamüllerini yıkan tamamen demokrasiden nasinibi almamaış demokrasinin dördüncü seçeneği olabilecek bir hükümet 15 aylık süreçte sadece gaileleri maaş ödemek. Serdar bey de çıkıyor ödedim mi diyor maaşı evet ödedin.Ödediysen ne oldu yani. Borçlanmadan avans alarak ödemiş devletin geldiği durum bu. Beni burada rahatsız eden konu bir milletvekilinin sorduğu soruyu Maliye Bakanı hükümetin küçük ortağı, her dönemin bir şekilde ortağı sorulara cevap veremeyip, bizi TC Büyükelçiliğine yönlendirmiş olması bir acizliktir. Aciz insanların burada ucuz kahramanlık yaparak, oturması gereksiz ve yersizdir. Çünkü devletin itibarını yukarıya çekemiyorsa oradan kalkacak. Yapabilenler gelecek o yere”dedi…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın UBP ile kurduğu hükümet döneminde bu tür tavırlar içerisinde olmadığını da söyledi.

“Bu hükümette Serdar Denktaş böyle bir tavır sergileyebildiğine göre demek ki bizim dönemimizde böyle tavır sergileyememesinin sebebi bizim ciddi duruşumuzdu. Belli ki bu 4’lü hükümet başı boş kalmıştır herhalde veya gemisini kurtaran kaptan modelinde bir çalışma usulü olduğu için herkes kafasına göre söylemde bulunuyor. Serdar Bey çıkıyor nüfus 800 bin diyor, İçişleri Bakanı çıkıyor 374 bin nüfus olduğunu söylüyor. İçişleri Bakanının söylediği rakamların aksini ispat etmediğim sürece doğru kabul etmek durumundayım”….