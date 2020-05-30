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Çavuşoğlu:Kötüleme maksatlı yazılar, hedefimizden uzaklaştıramayacak

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Çavuşoğlu:Kötüleme maksatlı yazılar, hedefimizden uzaklaştıramayacak
Çavuşoğlu:Kötüleme maksatlı yazılar, hedefimizden uzaklaştıramayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkın ve devletin hiçbir ayrım yapmaksızın öğrencilerin yanında olduğuna dikkat çekti, “Bazı arkadaşlarımızın maksadını aşan açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını söylerken, kötüleme maksatlı yazıların bizi hedefimizden uzaklaştıramayacağının altını çizmek isterim.” dedi.
Bakan Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Sevgili öğrenciler KKTC de 42 gündür pozitif vaka yok. Bildiğiniz gibi 10 Mart’tan beri hayatı, ekonomiyi, ulaşımı durdurarak birlikte başardık.

Aşamalı olarak başlattığımız normalleşme sürecinin Haziran ayına ait kısmı dışa açılma içermektedir. Hepimiz içinGüvenli bir ortam yaratılmıştır. Yaratılan güvenli ortamı birlikte korumak zorundayız. Daha önceki mesajımda ifademde bakanlar kurulumuz ülkemizle bağı olanların ülkeye girişlerini Haziran ayı kısmı için karantina tedbirleri alınarak açılması kararı alınırken, dijital eğitim kararı alınarak mağduriyetleri önlenen öğrencilerimizin, Haziran ayında KKTC’ye gelmelerinin zorunlu olmadığı düşünülmüştür.

Öğrenci dostu ada hedefiyle hayatınızı kolaylaştırmak ve salgının dünyada devam etmesi durumunda karantinasız öğrenci gelişiyle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.

Bunun yanında Haziran ayında ülkemize gelecek öğrencilerimiz için ise üniversiteler kendi öğrencilerine kendi imkanlarını açmak için büyük gayretler ortaya koymaktadırlar. Bilinmesini isterim ki pandemi sürecinde ülkelerine dönmeyenler için tüm üniversitelerin gösterdiği çaba takdire şayandır.

Halkımız ve devletimiz hiçbir ayrım yapmaksızın bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmuştur. Bazı arkadaşlarımızın maksadını aşan açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını söylerken, kötüleme maksatlı yazıların bizi hedefimizden uzaklaştıramayacağının altını çizmek isterim. Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı dolu bir yaşam dilerim.”

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