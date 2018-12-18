Çavuşoğlu:Laf olsun diye bir müzakereye başlamamız söz konusu değil

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta artık laf olsun diye bir müzakereye başlanmasının söz konusuolmasığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna değindi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin milli davalarından birinin de Kıbrıs olduğunu, adil ve kalıcı bir çözüm için samimi çabalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye’nin samimi çabalarına Rum tarafının yanaşmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Artık laf olsun diye bir müzakereye başlamamız söz konusu değildir. Neyi, ne için müzakere edeceğiz, parametreleri ne, çerçevesi ne, bunları belirleyeceğiz.

Sıfır garanti, sıfır asker rüyasında olanlara tekrar hatırlatıyorum; o rüyadan, hayalden uyansınlar, vazgeçsinler, öyle bir şey hiçbir zaman olmayacaktır.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon araştırmaları konusunda da Türkiye’nin tavrının net olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin davet ettiği alanlarda ve daha önce Birleşmiş Milletler’de kayda geçirilen münhasır ekonomik bölgelerde kazılara başlanacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Artık bizim de sondaj gemilerimiz var. Sadece sismik araştırma değil, gemilerimizle ve kahraman askerlerimizle oralarda gerekli tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.” diye konuştu