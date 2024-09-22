Çavuşoğlu'ndan 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair iyimserlikle dolu açıklama

Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması, 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair abartılı bir iyimserlikle dolu. Ancak bu söylemlerin arkasında yatan gerçekler, eğitim sistemimizin içler acısı durumunu gizlemeye yetmiyor. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerden iş birliği talep ediliyor; ama işin aslı, sistemin derin yaraları henüz iyileşmiş değil.

Öğrencilerin potansiyelini keşfetmesi için gereken destek, yetersiz bütçeler ve kötü koşullar altında sağlanamıyor. Öğretmenler, yıllardır süren maaş kesintileri ve iş güvencesizliğiyle boğuşurken, "özveri" vurgusu yapmak, sorunların üstünü örtmekten başka bir işe yaramıyor. Velilerin çocuklarının eğitiminde daha aktif bir rol üstlenmelerine yönelik vaatler, ne yazık ki kağıt üzerinde kalıyor.

Çavuşoğlu’nun umut dolu mesajları, eğitimdeki derin yapısal sorunları göz ardı ederek, toplumun gerçekte neler yaşadığını anlamaktan uzak. Eğitimde gerçek bir değişim sağlamak için, önce mevcut sorunlarla yüzleşmek ve somut adımlar atmak gerekiyor. Yeni eğitim yılı, yine eski sorunlarla dolu bir mücadele yılı olacağa benziyor.

İşte yapılan açıklama;

“Değerli Öğrencilerimiz, Kıymetli Öğretmenlerimiz ve Saygıdeğer Velilerimiz,

2024-2025 eğitim öğretim yılına Pazartesi günü itibarıyla başlıyoruz. Bu yeni dönemin, tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, başarı, sağlık ve verimlilikle dolu bir yıl geçireceğimize olan inancımı ifade ediyorum.

Hep birlikte hareket ederek, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etme hedefinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu süreçte başarının anahtarı, iş birliği ve dayanışmadır. Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza daha iyi yarınlar hazırlamak için el birliğiyle çalışacağız.

Sevgili Öğrenciler,

Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Eğitiminiz süresince kazanacağınız bilgi ve beceriler, ülkemizin gelişiminde büyük bir rol oynayacak. Kendinize inanarak ve hedeflerinizi yüksek tutarak bu yıl da başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum.

Unutmayın ki, sadece derslerde değil, hayatın her alanında öğrenmek ve gelişmek, sizlere en büyük gücü kazandıracaktır.

Değerli Öğretmenler,

Öğrencilerimizin hayatına dokunan en önemli rehberler olarak, bilgi, deneyim ve sevginizle genç nesilleri geleceğe hazırlarken, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyorsunuz.

Yeni eğitim yılında da göstereceğiniz özveri ile öğrencilerimizin hayatına dokunacak, onların öğrenme yolculuklarına ışık tutacaksınız.

Bu noktada, sizlerin varlığı geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir önem taşımaktadır.

Bizlerde, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, her zaman yanınızda olduğumuzu ve daha iyi bir eğitim ortamı oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim.

Saygıdeğer Veliler,

Çocuklarımızın eğitim hayatındaki en büyük destekçileri sizlersiniz. Onların başarı yolculuğunda rehberlik etmek, birlikte zorlukları aşmak ve umut dolu yarınlar için onlara güven aşılamak en büyük görevlerimizden biridir.

Bakanlık olarak, sizlerle güçlü bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni eğitim öğretim yılına umutla, azimle ve kararlılıkla başlıyoruz. Hep birlikte el ele vererek, çocuklarımızı daha aydınlık ve başarılı bir geleceğe hazırlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, okullarımızın yeni eğitim yılına hazırlanmasında emeği geçen tüm emekçilerimize ve müteahhitlerimize, iş birliği içerisinde çalıştığımız belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza, Bakanlığımızın değerli çalışanlarına, güçlendirme çalışmaları noktasında katkı sunan deprem komitesine ve her türlü süreçte bizlere destek olan Sayın Başbakanımız Ünal Üstel'e en içten teşekkürlerimi sunarım.

Hepinize başarılar dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun.”