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Çavuşoğlu’ndan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı yayınladı
Çavuşoğlu’ndan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı

Çavuşoğlu'nun mesajı şu şekilde:

“Kanlı Noel” olarak tarihe geçen 21 Aralık 1963, Kıbrıs Türk halkının saldırıya uğradığı gündür.

Bu dönemdeki Rum saldırıları nedeniyle 103 Türk köyünde yaşayan insanlarımız evlerini terk etmek zorunda kalmış, bir kez daha köylerine dönememiş ve uzun yıllar boyunca göçmen durumunda yaşamak zorunda kalmışlardır.

Kıbrıs Türk halkı tüm zorluklara rağmen birbirine kenetlenerek, büyük bir varoluş mücadelesi vermiş; özgürlüğüne, kimliğine yönelik saldırılara karşı yılmadan direnmiştir.

Halkımız, bu uzun soluklu ve zorlu mücadele sonunda kendi egemen devletini kurmuştur. Bugünlere, kısıtlı olanaklarla mücadele vererek, canları pahasına halkımızı koruyan aziz şehitlerimizin yılmaz direnişi sayesinde ulaştık.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anar, şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirim.

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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