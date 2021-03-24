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Çavuşoğlu’ndan “AB, müzakereler başladığında gözlemci olarak katılabilir” açıklaması

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Çavuşoğlu’ndan “AB, müzakereler başladığında gözlemci olarak katılabilir” açıklaması
Çavuşoğlu’ndan “AB, müzakereler başladığında gözlemci olarak katılabilir” açıklaması

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gazetecilerle bir araya geldi.

 

Çavuşoğlu, AB ile ilişkiler ve Kıbrıs konusundaki soru üzerine AB ile olumlu seyreden ilişkilerin sürdürülebilir olması için somut adımlar gerektiğini vurguladı.

 

Geçmişte AB ile Türkiye ilişkilerinin Doğu Akdeniz’deki durum nedeniyle olumsuz ilerlediğini, geçen yıl aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi’nde uzatılan eli kabul ettiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, “Biz o günlere dönmek istemiyoruz. Olumlu gündemi devam ettirmek istiyoruz. AB’nin de artık oyalama yerine şartlı cümleler yerine belli alanlarda somut adımlar atması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

 

Çavuşoğlu, bunları Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve göç mutabakatının uyarlanması olarak sıraladı.

 

AB’den sözlerini tutmasını isteyen Çavuşoğlu, “Türkiye sözünde durmuştur. AB yeterince durmamıştır.” diye konuştu.

 

Doğu Akdeniz’deki kaynakların hakça paylaşılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu amaçla AB’ye ortak bir Doğu Akdeniz Konferansı önerdiğini anımsattı.

 

Çavuşoğlu, buna tüm Akdeniz ülkeleriyle Doğu Akdeniz’de şirketi olan ülkelerin katılmasını istediklerini belirterek “Henüz AB’den bir cevap alamadık.” dedi.

 

Kıbrıs’ın katılımının sorun olarak göründüğünü kaydeden Çavuşoğlu, şunları aktardı:

 

“Hakça paylaşım görüşüleceği için Kıbrıs’tan ya iki taraf da katılsın ya hiçbiri katılmasın dedik. Hiçbiri katılmasın diyorlarsa Kıbrıs’ta iki tarafı bir araya getirecek bir yan etkinlik ya da toplantı gerçekleştirebiliriz. Burada hakça paylaşım konuşacağız. Biz de Rum kesimini tanımıyoruz. Bu konuda nasıl Kıbrıs müzakerelerini Kıbrıs Türklerinin de olduğu ortamda görüşebiliyorsak hakça paylaşımı da görüşebiliriz. Bu konuda herkesin esnek tutum sergilemesi gerekiyor.”

 

Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, nisanda Cenevre’de yapılacak 5+BM toplantısına AB’nin gözlemci olarak katılmak istediğini, bunun gayriresmi bir toplantı olduğunu ancak AB’nin, müzakereler başladığında gözlemci olarak katılabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, AB ile diyalogun artırılması konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve kendisinin Avrupalı muhataplarıyla temaslarının eskisine göre sıklaştığını ifade etti.Türkiye ile AB’nin bir yol haritası üzerinde çalıştığını, artık Türkiye-AB zirvelerinin gerçekleşmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, AB Komisyonu ve AB Konseyi’nin üye ülkelerden Türkiye ile göç mutabakatının güncellenmesi için yeniden müzakerelere başlamak üzere yetki isteyeceğini aktardı.

 

Çavuşoğlu, “Diyaloğun artarak ve her düzeyde devam etmesinde fayda var.” dedi

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