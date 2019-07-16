Çavuşoğlu'ndan AB yaptırımlarına ilişkin açıklama: Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te AB yaptırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ": Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler. Uygulamanın mümkün olmadığı kendileri de biliyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te AB yaptırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ": Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler. Uygulamanın mümkün olmadığı kendileri de biliyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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