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Çavuşoğlu'ndan AB yaptırımlarına ilişkin açıklama: Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler

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Çavuşoğlu'ndan AB yaptırımlarına ilişkin açıklama: Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler
Çavuşoğlu'ndan AB yaptırımlarına ilişkin açıklama: Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Üsküp'te AB yaptırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ": Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler. Uygulamanın mümkün olmadığı kendileri de biliyor" dedi. 

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