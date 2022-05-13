Çavuşoğlu’ndan ABD’nin PKK/YPG kararına tepki

ABD Hazine Bakanlığı’nın tarım, inşaat ve finans sektörleri dahil 12 alanda Suriye’nin kuzeyine yönelik ticari faaliyetleri onaylaması Ankara-Washington hattında gerilim yarattı…
ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin kontrolündeki bölgelere yönelik yaptırımları kaldırması, Ankara’nın karşı çıkmasına rağmen onaylandı. Son kararla bölgeden petrol ve yakıt satın alınmasının da önü açıldı.
Bu gelişmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert bir dille tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Bu karar, ABD’nin PKK/YPG’yi meşrulaştırma çabası” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.