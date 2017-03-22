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Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yasak kararına eleştiri: Normal yolcu cezalandırılmamalı

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Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yasak kararına eleştiri: Normal yolcu cezalandırılmamalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin sekiz ayrı ülkeden yapılan uçak seferlerinde, kabinde büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak yasaklamasını eleştirdi.

Çavuşoğlu, "Normal yolcuları cezalandırmak yerine tehdit oluşturabilecek kişilere karşı alacağımız tedbirler daha sağlıklı olacaktır" dedi.

Salı gün içinde ABD'nin yasağına Türk Hava Yolları (THY) çıkışlı ABD uçuşlarının da dahil olduğu açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır" dedi.

İngiltere'de de Başbakanlık, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı altı ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıkladı.

'Geçici değil kalıcı ve en etkili tedbirleri beraber almamız lazım'

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Çavuşoğlu, Ulusal Basın Kulübü'nde Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelin çıkışında basın mensuplarının elektronik cihaz yasağı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Hürriyet'in haberine göre kısıtlama kararıyla ilgili olarak hem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile yüz yüze, hem de telefonda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bir endişe varsa güvenlikle ilgili birimlerimiz bir araya gelip tedbirleri almamız lazım. Yasaklamalarla bu iş olmaz. Bir DEAŞ teröristi herhangi bir yerden binebilir. Önemli olan, onların bindiği yerlerde gerekli tedbirleri alabilmektir.

"Bunlar kalıcı tedbirler değildir. Kendileri de 'İlave tedbirler konusunda çalışıyoruz ama şu anda acil olduğu için bunu almamız gerekiyordu' dediler.

"ABD'nin veya herhangi bir müttefikimizin endişesi bizim de endişemizdir. Varsa bir sorun bunu beraber çözmek en doğrusudur. Bu konudaki görüşlerimizi paylaştık.

"Geçici tedbirler değil kalıcı ve en etkili tedbirleri beraber almamız lazım. Normal yolcuları cezalandırmak yerine tehdit oluşturabilecek kişilere karşı alacağımız tedbirler daha sağlıklı olacaktır."

Bu sabah itibariyle uygulanıyor

Salı gün içinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye açısından da ABD açısından da doğru bir şey değil" diyerek yasağa tepki göstermişti.

Bakan Arslan, "Bundan geri adım atmalarını veya daha hafifletilmesi gerektiği konuşuyoruz. İstanbul'u, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmamaları gerektiğini de özellikle vurguluyoruz" demişti.

ABD'li yetkililerle konuyu görüştüklerini belirten Arslan, "Önümüzdeki günlerde bunu sonuçlandırmış olacağız" diye konuşmuştu.

THY'nin açıklamasına yasak, bu sabah 08.30'da İstanbul'dan New York'a gidecek uçak ile başlayacak.

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