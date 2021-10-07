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Çavuşoğlu'ndan Arıklı'ya peşkeş suçlaması: O kazıkları söküp atacağım

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve etrafı Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından tellenen arazinin "özel şirketlere verilmeye" çalışılmasına, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.
Çavuşoğlu'ndan Arıklı'ya peşkeş suçlaması: O kazıkları söküp atacağım

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve etrafı Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından tellenen arazinin "özel şirketlere verilmeye" çalışılmasına, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe'nin konuyu mecliste gündeme getirmesinin ardından, kürsüye gelen Başbakan Yardımcı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "Yaptığımız iş yasal" dedi. Arıklı, telli arazi dahil, bölgenin tamamının özel şirketlere parselleneceğini söyledi.

Sürpriz bir şekilde meclis salonuna giren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erhan Arıklı'nın girişiminin "peşkeş" olduğunu belirterek, "Buna izin vermeyeceğim. Şimdi bölgeye gidip, peşkeş amaçlı çakılan ölçü kazıklarını söküp atacağım" dedi.

Yeniden kürsüye gelen CTP Milletvekili Özdenefe, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Kabinenin bir bakanı, diğerini peşkeşle suçluyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Toplum önünde, kabine adına büyük bir utanç" dedi.

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