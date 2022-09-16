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Çavuşoğlu'ndan Başörtülü Öğrencinin Okula Alınmaması İddiası İle İlgili Açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, başörtülü öğrencinin okula alınmadığı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kıyafet tüzüğüne uymayan bir süreç yaşıyoruz ancak çağdaş bir akılla konunun üzerine gidiyoruz..." dedi.
Çavuşoğlu'ndan Başörtülü Öğrencinin Okula Alınmaması İddiası İle İlgili Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ‘Çiğdem Aydın’la Günaydın’ adlı programa katıldı.

Başörtülü bir öğrencinin okula alınmadığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Şu anda dokuzuncu sınıfa kayıt olan bir öğrencimizdir. Bu öğrencimiz 15 yaşındadır ve fotoğrafında başı açık olduğu için okula o şekilde kayıt yapmıştır” dedi. Canlı yayında öğrenciyi hedef göstermek istemediğini de dile getiren Çavuşoğlu, konuya açıklık getirdi.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun’un konuya ilişkin olarak kendisine ulaştığını aktaran Çavuşoğlu, öğrencinin başörtüsü ile okula kayıt yaptırmak istediğini belirtti, "Öğrencinin kaydının kesinlikle yapılması gerektiğini söyledim" dedi.

Çavuşoğlu, okulların üniformalarının, okul idareleri tarafından belirlediğini de aktararak, sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu konuyu kamuoyu önünde tartışmaktan ziyade tamamen bilimsel anlamda ve çağdaş bir akılla konunun üzerine gidiyoruz. Sosyal medya konusu yapmak istemiyoruz” dedi.

"TÜZÜĞE UYMAYAN BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bir kıyafet tüzüğü var. Bu tüzüğe uymayan bir süreç yaşıyoruz. Konuyu değerlendiriyoruz. Tüm paydaşlarla ortak bir karar vermemiz gerekiyor. Bu konu ülkemizde yeni bir konudur ve hassastır. Sağlıklı bir şekilde değerlendirip, hiç kimseyi rencide etmeden ve inancını zedelemeden bir süreç geçirmek istiyoruz.”

Çavuşoğlu, gerekmesi halinde öğrenci ve aile ile bir görüşme yapacağını da kaydetti.  

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