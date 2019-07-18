Çavuşoğlu’ndan Erbil açıklaması: Gerekirse heyet göndeririz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'deki saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için gerekirse bir heyet gönderebileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırının üç kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. "Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre üç kişi tarafından saldırıya uğruyor. Edindiğimiz bilgiye göre çalışma arkadaşımız şehit oldu" diyen Çavuşoğlu saldırganların yan masada bulunan iki Iraklıya daha saldırdığını ve bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini diğerinin de ağır yaralı olduğunu söyledi.

Saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil’le temas halinde olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, saldırganların yakalanması ve saldırının tüm detaylarıyla ortaya çıkartılması için gerekirse heyet de gönderebileceklerini ifade etti.

Erdoğan'dan saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Erbil'de bir Türk diplomatın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğünü duyurdu.

Çarşamba günü Erbil'de Türk diplomatların bir restoranda silahlı saldırıya hedef oldukları yönündeki haberler üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak saldırı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu çalışanı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bunun ardında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da bir açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldığını duyuran Kalın, "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

"En sert şekilde kınıyoruz"

Saldırı hakkında Kürdistan Bölgesel Yönetimi Asayiş Müdürlüğü de bir açıklama yapıldı. "Erbil'de bir restoranda yapılan, bir Türk diplomatı ve bir sivilin ölümüne, bir diğer kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" sözleriyle başlayan açıklamada olayın aydınlatılması çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde halkın ve yabancı diplomatların can güvenliğinin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı vurgulandı. Bu arada kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Saldırı yerel saat ile 14:30 sularında, Erbil'deki Hoqqabaz isimli restoranda gerçekleşti. Saldırıyı yapan kişiler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri Erbil-Kerkük karayolunu trafiğe kapattı.

Saldırganların yakalanmaları için yol güzergâhında operasyon başlatıldı. Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi. PKK yöneticilerinden Diyar Deniz, Westga News isimli siteye yaptığı açıklamada, Erbil'deki olayla ilgili bir ilgilerinin olmadığını söyledi.

ABD Büyükelçiliği’nden kınama

ABD Büyükelçiliği’nden de saldırıya kınama geldi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na yönelik yapılan açıklamada, "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Washington, geçen Mayıs ayında Bağdat ve Erbil Konsoloslukları’nda görev yapan personelinin bir kısmına ülkeden ayrılma talimatı vermişti.

AB'den açıklama

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğunun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" dedi.