Çavuşoğlu’ndan F-16 açıklaması: ABD’nin adımını olumlu karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün ABD Kongresi'ne Türkiye’ye F-16 tipi savaş uçağı satışının ABD çıkarlarına hizmet edeceğini belirten bir tavsiye mektubu göndererek, “F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO’nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, F-16 ile ilgili müzakerelerin devam ettiğini, ABD’nin adımının olumlu olduğunu ve Mayıs ayında Washington’u ziyaret edeceğini belirterek şöyle konuştu:

* F-16 ile ilgili müzakereler devam ediyor ve olumlu bir şekilde seyrediyor. Kongreye gönderilen mektup önemli. ABD hala Rusya’dan alınan S-400’ler konusunda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesinin NATO için çok önemli olduğunu kabul ediyorlar. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var.

* ABD ile görüş ayrılıklarımız var mesela ABD’nin PKK’ya verdiği destek bizim için güvenlik meselesi. Biden ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde Biden’ın bir önerisi olmuştu. Dışişleri Bakanı düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için Sayın Blinken beni Washington’a davet etti.

“ABD’NİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM ETMESİ ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ”

ABD’nin Suriye’de terör örgütlerine yardım etmesinden ve silah vermesinden Türkiye’nin rahatsızlık duyduğunu belirten Çavuşoğlu, bu durumun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, “Dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için (ABD’li mevkidaşı) Antony Blinken beni 18 Mayıs’ta Washington’a davet etti. O toplantıda da dışişleri bakanları düzeyinde bunu ele alacağız, bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını, verimli geçmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

ABD KONGRESİ’NE GÖNDERİLEN MEKTUBUN İÇERİĞİ

Mektupta, “F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir” ifadelerine yer verilirken, aynı zamanda Türkiye'nin Ukrayna'ya olan desteği ve savunma bağları, “bölgedeki kötü niyetli hareketler için önemli bir caydırıcı” olarak nitelendirildi.

Mektupta, “Biden yönetimi, Türkiye ile uygun ABD savunma ticaret bağlarının, ABD ulusal güvenliği, ekonomik ve ticari çıkarlarının yanı sıra, uzun vadeli NATO ittifakı birliği ve çıkarları için de gerekli olduğuna inanıyor. Türkiye-ABD ilişkileri gergin ama Türkiye S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi” ifadeleri kullanılarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan önerilen F16 satışı için Kongre'nin onayının gerektiği belirtildi. Mektupta, ABD'den Türkiye'ye F16 satışı için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi sunulmadı.

ABD-TÜRKİYE ARASINDA F-16 KRİZİ

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Savaş uçağı ve F-16'lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. Anlaşmanın sağlanabilmesi için ABD hükümetinde onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

ABD, Türkiye'nin S-400'ler satın almasının ardından Türkiye'ye F16 satılmasına ilişkin talep de yanıtsız kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la 10 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tüm “haksız” yaptırımları kaldırmanın zamanının geldiğini ve Türkiye'nin F-16'ları satın alma talebinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını beklediğini söylemişti.