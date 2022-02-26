Çavuşoğlu’ndan Lavrov’a operasyonu durdurun çağrısı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ukrayna'daki son durumun ele alındığı görüşmede ‘askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını’ vurguladı. Çavuşoğlu’nun, ‘askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunduğu’ belirtildi.

Açıklamaya göre Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin ‘arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu’ yineledi.