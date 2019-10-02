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Çavuşoğlu'ndan Macron'a "Öten horoz" benzetmesi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye yönelik eleştirilerine “Öten horoz” benzetmesi ile yanıt verdi. Macron, “Türkiye’de hukukun üstünlüğünün gerilediğini” söylemişti.
Çavuşoğlu'ndan Macron'a "Öten horoz" benzetmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) 70’inci yılında yaptığı konuşmasında Türkiye’yi sığınmacı meselesi ve ifade özgürlüğü konularında eleştirmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki verdi. AKPM'nin Onursal Başkanı olarak, Strasbourg'a giden Çavuşoğlu "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmak olmuştur” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) mülteci mutabakatına ilişkin sözlerine tepki gösterek, "Eleştirilmesi gereken varsa, AB ve AB'nin lideri gibi geçinmeye çalışan Fransa gibi ülkelerdir. Macron, kaç tane göçmeni Fransa'ya almıştır? O göçmenler yerine Suriye'deki YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda sık sık ağırlıyor” şeklinde konuştu.

"Ayakları pislik içinde gömülü iken öten horoz”

AB'nin sığınmacılar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Fransa ve AB'nin, Türkiye'ye bir söz söylemeden önce dürüst olup sözlerini tutması gerekiyor” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'deki insan hakları konusundaki açıklamalarını da eleştiren Çavuşoğlu, Fransa'da da basın özgürlüğünü ihlal eden uygulamalar olduğunu savundu. Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum” ifadesini kullandı.

Macron'un açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı AKPM'de yaptığı konuşmada Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 30 yıl sonra halen bazı Avrupa ülkelerinde insan hakları konusunda sıkıntılar yaşandığına işaret ederek, insan haklarının gerilediği ülkelere Türkiye’yi örnek gösterdi.

Macron, "Hukukun üstünlüğünün gerilediği Türkiye’de, insan hakları savunucularına, gazetecilere ve akademisyenlere karşı yürütülen yargı sürecinde dikkatli olunması gerekiyor” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında sığınmacı sorununa da değindi. Türkiye'den Yunanistan'a giden sığınmacıların arttığına işaret eden Macron, Yunanistan'ın  yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, bir Yunan milletvekilinin sorusu üzerine “Türkiye’nin mülteci konusunu Avrupa Birliği’ne baskı yapmak için kullandığını söylemekte haklısınız” dedi. Ancak buna verilecek yanıtın "Baskı yapmak” olduğunu düşünmediğini belirten Macron, Türkiye ile işbirliğinin sürdüğünü kaydetti. Macron, buna karşın “Suriye’ye yönelik politikalarının Türkiye’nin baskısıyla dikte edilemeyeceğini” söyledi.

 

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