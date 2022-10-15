Çavuşoğlu’ndan Maden Ocağındaki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenciler için taziye mesajı yayımladı.
Çavuloğlu mesajında,
“Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyor, mahsur kalan işçi kardeşlerimize sağ salim kavuşmayı temenni ediyorum.
Anavatanımız Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” ” ifadelerini kullandı.
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