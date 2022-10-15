  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Çavuşoğlu’ndan Maden Ocağındaki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı

» »
Çavuşoğlu’ndan Maden Ocağındaki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı
Çavuşoğlu’ndan Maden Ocağındaki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenciler için taziye mesajı yayımladı.

Çavuloğlu mesajında,

“Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyor, mahsur kalan işçi kardeşlerimize sağ salim kavuşmayı temenni ediyorum.
Anavatanımız Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” ” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler için kısmi af geliyor15 Ekim 2022 Cumartesi 10:39
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi15 Ekim 2022 Cumartesi 09:46
  • Alayköy'de yangın çıktı15 Ekim 2022 Cumartesi 09:25
  • Sahte belge düzenleyip vize almaya çalıştılar15 Ekim 2022 Cumartesi 09:24
  • Nazlı: Muhalefeti Külliyeye Karşı Ortak Paydada Buluşturmak Değerli ve Önemli15 Ekim 2022 Cumartesi 09:20
  • Nöbetçi Eczaneler...15 Ekim 2022 Cumartesi15 Ekim 2022 Cumartesi 09:07
  • Hava Nasıl Olacak? 15 Ekim 2022 Cumartesi15 Ekim 2022 Cumartesi 09:06
  • Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen oldu14 Ekim 2022 Cuma 20:08
  • Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi14 Ekim 2022 Cuma 19:41
  • Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakça paylaşım için olumlu adım atmaya hazırız14 Ekim 2022 Cuma 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti