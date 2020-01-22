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Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya Suriye çağrısı

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya Şam yönetiminin İdlib'deki saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Rusya'nın taahhütlerine bağlı kalmasını istedi.
Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya Suriye çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu kapsamında bugün yaptığı konuşmada Libya ve Suriye krizlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya destekli Şam yönetiminin İdlib'de düzenlediği saldırıları kınayan Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye'de rejime verdiği desteği onaylamadıklarını söyledi.

Suriye'nin yanı sıra Türkiye'nin Kırım'ın ilhakı, Gürcistan ve Ukrayna gibi başka konularda da Rusya ile aralarında ihtilaflar bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunlara rağmen Rusya ile Libya ve Suriye gibi krizlerin çözümünde birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Ancak rejimin İdlib'de sivillere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "Rejimin garantörü olarak Rusya'nın ateşkes konusunda taahhütlerine uymasını bekliyoruz, Cumhurbaşkanımız Berlin'de de bunu Putin'e tekrar iletti" diye konuştu. Pazar günü Berlin'de yapılan Libya Konferansı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin Rusya ile farklı konularda ayrı düşünmesinin önemli konularda çözüm için işbirliği yapmasına engel olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, Libya krizinde de temel sorunun Halife Hafter olduğunu söyledi. Hafter'in ne Moskova'daki ne de Berlin'de açık bir destek taahhüdünde bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Meşru Serrac hükümeti ise iki konuda da yapıcı davranıp desteğini açıkladı. Türkiye'nin şu anda askeri danışmanı ve eğitmeni var. Libya'da güçlü bir askeri varlığımız yok. Ateşkese uyulmasını bekliyoruz" dedi.

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