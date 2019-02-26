Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur' dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve ABD ile ortak görev gücüne ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "ABD ile ortak görev gücü sadece çekilmeye odaklanmış görev gücüdür. Çekilme kararından sonra farklı tutumlar sürekli konuşuldu bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığının göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

S-400 ALIMI

S-400 hava savunma sistemine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "S-400 ile ilgili açıklamaya gerek yok bu bitmiş bir anlaşmadır. Her şey bitmiştir. Türkiye verdiği sözden de hiçbir zaman dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

MISIR'DA DÜZENLENEN AB-ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Avrupa'yı da ikiyüzlülükle suçlayan Çavuşoğlu, ''Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür. Bugün Avrupa çifte standartta en üst noktaya çıkmıştır'' dedi.