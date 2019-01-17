Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge konusunailişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başladı şöyle:

"Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. Suriyeliler'in dönüşü için önemli.

"CHP, Katar'la ortak tank üretimini eleştirmiş. Bu zihniyet esasen geçmişte tamamen dışa bağlı zihniyettir. Kimse kusura bakmasın ucuz milliyetçilik söyleminin bir yansımasıdır. Özellikel sçeimden önce bunlara dikkat etmek gerekiyor.

"ABD'den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli alan ne zaman teslim edileceği. S-400'leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli.

"Savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi kriterimizdir.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un konuşmasından satır başları;

"Makedonya teröre karşı savaşta Türkiye'nin yanında yer alıyor. İli ülke arasında ekonomik iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum."