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Çavuşoğlu'ndan Trump'a tepki: Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" dedi.
Çavuşoğlu'ndan Trump'a tepki: Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

 

ABD yönetiminin Suriye'den çekilme kararı aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Sayın Trump iki kere Cumhurbaşkanımızı iki kere arayarak kararını iletti. Stratejik ortaklar Twitter üzerinden konuşmaz" dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

— Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü var, bizim hedefimiz bu terör örgütü… Biz Kürtlerin düşmanı değiliz, tarihte de en çok savunan biz olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz. Bu terör örgütlerini bir tutarak bir yere varamayız. Avrupa, ABD bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyor. Trump'ın durumunu anlıyoruz, üzerinde çok ciddi baskı var. Son tweetinde bir iç politika olduğunu biliyoruz, ama stratejik ortaklar sosya medya üzerinden konuşmaz. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı söyledik. Bir tarafta ekonomik zorluklar, bir tarafta terör tehdidi, bu millete sorsalar, karşı karşıya kaldığı tehdidi yok etmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Trump'ın kullandığı dili doğru bulmuyoruz. Öncelikle hak ettiğimiz saygıyı, ABD ve herkes bilmeli.

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