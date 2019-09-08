Çavuşoğlu'ndan Yenierenköy'de sert sözler: Garantileri istemeyenler gaflet ve ihanet içindedir!

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yenierenköy’de Kıbrıs konusu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yenierenköy’de halkla buluştu. T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yenierenköy’de önemli açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamadan satır başları...

KKTC’de devlet ve hükümet yetkilileri ve siyasi parti başkanları ile görüşeceğim.

Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

İmzaladığımız mali protokollerle beraber bu katkılarımızı daha da artıracağız.

KKTC’nin ekonomisinin daha güçlü olabilmesi için KKTC hükümeti ile yakın işbirliği içinde çalışacağız.

Suyu adaya getirdik, şimdi elektriği getirmek için çalışmalar yapıyoruz.

K/T haklarını korumak yardımlarla sınırlı değil doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetlerini uyarılarımıza rağmen devam ediyor. K/T halkının hakkını kesinlikle yedirmeyeceğiz. Uyarılarımıza duyarlılık göstermediler. 2 sondaj gemimizi gönderdik ve sondaj faaliyetlerine başladılar. Fatih ve Yavuz gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil.

KKTC Dışişleri bakanı Kudret bey ile üzerine çalıştığımız daha sonra sayın Akıncı’nın açıkladığı bir öneri yaptık. Gelin ortak komisyon kuralım teklifinde bulunduk. Bu son derece çözüm yolu öneren bir yaklaşımdı. Rum kesimi ise açıklama yapılır yapılmaz red etti.

Rum kesimine uyarı da bulunmak isterim hiç kimse buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez ve engelleyemeyecek.

Paylaşmayı öğrenecekler, paylaşmayı öğrenmedikleri için Crans Montana’da da yine aynı şekilde Anan planı olsun 60 yıldır bir çözüme gidemedik. Anastasiadis’in bana da söylediği gibi maalesef Kıbrıs Rum halkı Kıbrıs Türk halkı ile hiç bir şeyi paylaşmak istemiyor hatta hastaneyi bile paylaşmak istemiyor dedi bunu ne zaman söyledi Crans Montana’da söyledi.

Hadi dedi iki devletli çözüme gidelim ama şimdi seçimler var bunu açıklamayalım dedi. Seçimler bitti kimisine iki devletli diyor kimisine federasyon diyor kimisine gevşek federasyon diyor , kimisine konfedarasyon diyor her gün yeni bir şey uyduruyor önce dürüst olmalı.

Vermek istediğimiz mesaj Biz K/T halkı olarak ve Türkiye olarak çözümden yanayız. Siyasi eşitliği, etkin katılımı olan bir çözümden yanayız. Yok efendim 0 garanti 0 güvenlik. Rüya bile olamaz hayal bile olamaz böyle bir rüya varsa bundan vazgeçsinler. Neymiş efendim modası geçmiş. Neyin modası geçmiş?

Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı K/T halkının hidrokarbon konusundaki haklarını yiyip gidecektiniz. Her zamankinden daha fazla T.C. güvenliğine ve garantörlüğüne ihtiyaç vardır etrafta sorun çok.

O tarafta ya da bu tarafta özellikle Kuzey’de bunun modasının geçtiğini söylüyorsa gaflet ve ihanet içindedir. Maalesef böyle tipleri görmekten üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye’de de var.

Çözümden yanayız nasıl olsun diye bir çözüme başlamaktan yana değiliz neyi müzakere edeceğimizi belirleyeceğiz. Ondan sonra da çerçevesini belirleyeceğiz.

Siyasi eşitlik var mı? Dönüşümlü Başkanlık var mı? Ve diğer K/T halkının haklarını garanti altına alacak konular var mı? Sonuç odaklı olursa o zaman bir müzakereye başlarız. Kayabadecek vakitmiz yok