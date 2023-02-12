Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına sıcak karşılama, Yunan medyasında manşetlerde

Deprem bölgesini ziyaret için Türkiye'ye uçan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uçağın merdivenlerinde birbirlerine sarıldı.

Deprem bölgesini ziyaret için Türkiye'ye uçan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uçağın merdivenlerinde birbirlerine sarıldı.

Konuk bakan, iki ülke ilişkilerinin düzelmesi için yeni bir depreme ihtiyaç olmadığını söyledi. Ziyaret, beklendiği gibi Yunan medyasında manşetten veriliyor.

Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye ile 2020 yazından bu yana gerilimli bir ilişki yaşayan Yunanistan, depremler duyulur duyulmaz arama kurtarma ekibini yola çıkardı. Yunan kurtarma ekibi Hatay'daki bir enkazdan arka arkaya depremzedeleri sağ çıkarırken, ekipteki iki uzmanın birbirine sarılıp ağladığı görüntüler iki ülkede de büyük yankı buldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk askerleri ve Yunan kurtarma ekiplerinin bir sedyede birlikte taşıdığı yaralının fotoğrafını paylaşıp şu mesajı yazdı:

"İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız."

Yunan devlet televizyonu ERT'nin sabah bültenini bir Türkçe türküyle açtığı ve ekranda büyük yıkımın görüldüğü görüntüler, yine fazlasıyla gündem oldu.

TÜM ÜLKEDE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Yunanistan'da resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sendikalar, belediyeler Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Deprem bölgesine insani yardım taşıyan uçaklar bir bir Atina'dan havalanırken, kan bağışı kampanyaları da var.Başkent Atina'da yardımlar belediye binasında toplanırken, belediye başkanı Kostas Bakoyannis Twitter hesabından çarpıcı bir tweet dizisi yayınladı. Bakoyannis, birkaç ay önce başkente gelen ve sosyal dayanışma geliriyle yaşayan 92 yaşındaki Nikos adlı bir yaşlı adamdan söz etti. Her gün akranlarıyla sohbet etmek için Agios Eleftherios Dostluk Kulübü'ne gelen yaşlı adam, televizyon haberlerini izlerken eski cüzdanını açtı ve içinden bazı bozuk paralar çıkardı.