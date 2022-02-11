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Çavuşoğlu’nun Açıklaması Rum Basınında Geniş Yer Buldu

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Çavuşoğlu’nun Açıklaması Rum Basınında Geniş Yer Buldu
Çavuşoğlu’nun Açıklaması Rum Basınında Geniş Yer Buldu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün TRT Haber’e yaptığı açıklama bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu. Gazeteler, Çavuşoğlu’nun açıklamasını okurlarına çeşitli başlıklarla aktardı.

Alithia, ikinci manşet olarak değerlendirdiği habere şu başlık ve spotları attı: “Türkiye Diyaloğun Başlaması Çabaları Öncesinde Şantaj Yapıyor… İki Devlet Ve Egemenlik Tezlerini Dayatma Çabası… Kıbrıs Rum Tarafı İçin Acı GYÖ’lerle Hiç İlgilenmiyor… Doğal Gazın Paylaşımında ve Boru Hattında Israr Ediyor”

Haber Haravgi’de “Çavuşoğlu: Federasyonu Yeniden Görüşmeyiz… Başkan Anastasiadis’i Dönüşümlü Başkanlık/Siyasi Eşitlik Anlaşmasından Dönmekle Suçladı”; Fileleftheros’ta “Yalnız Türk İzni İle… Çavuşoğlu: Ankara’nın Onayı Olmadan Doğu Akdeniz’de Hiçbir Şey Olmaz” başlığıyla yer aldı.

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