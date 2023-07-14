Çavuşoğlu’nun Ankara’daki Temasları Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sabah saatlerinde heyetiyle birlikte geldiği Ankara'da resmi temaslarına devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu, T.C. Milli Eğtiim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmenin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ile YÖK Başkanlığı’nda bir araya geldi.

Bakanlık bürokratlarının ve KKTC’de faaliyet gösteren bazı üniversitelerin rektörlerinin de hazır bulunduğu görüşmede, iki kurum arasında yükseköğrenimde atılacak adımlar ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, YÖK yetkililerine teşekkür etti.

Bir üniversite ve öğrenci adası olan KKTC’nin dünyaya tanıtılmasında üniversitelerin önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin ve YÖK’ün vereceği desteğin önemine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, ülke gençliğinin ve üniversitelerin yaşadığı birtakım sıkıntıların giderilmesi noktasında da karşılıklı iş birliğinin önemine dikkat çekerek, sıkıntıların giderilmesi bağlamında ortak noktada buluştuklarını belirtti.

YÖK ile birlikte atacakları adımlarla KKTC yükseköğretiminde önemli bir motivasyon yaratacaklarına da işaret eden Çavuşoğlu, verdikleri desteklerden ötürü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve ekibine teşekkür etti.