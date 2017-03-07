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Çavuşoğlu’nun konuşacağı salon kapatıldı

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Çavuşoğlu’nun konuşacağı salon kapatıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun salı akşamı Almanya’nın Hamburg kentinde katılacağı referandum etkinliğinin yapılacağı salon kapatıldı. Anadolu Ajansı etkinliğin iptal edilmediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde Plaza Event Center adlı salonda katılacağı referandum etkinliğinin iptal edildiği bildirildi. Hamburg Mitte İlçe Dairesi sözcüsü, Wilhelmsburg'daki salonda yangın alarmındaki eksiklikler nedeniyle toplantının yapılacağı salonun kapatıldığını belirtti.

Die Welt gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Plaza Event Center adlı salonda yapılacak etkinliğinin iptal edildiği duyuruldu. Mitte İlçe Dairesi Müdürü Falko Drossmann die Welt'e yaptığı açıklamada, salonda yangından korunmaya yönelik önlemlerin yetersiz olduğunu ifade etti. Drossmann, yapılan denetim sırasında bu eksiklerin tespit edildiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı: Etkinlik iptal edilmedi

Anadolu Ajansı Çavuşoğlu'nun etkinliğinin iptal edilmediğini, konuşma yapacağı salonun değiştirildiğini duyurdu. Haberde Plaza Event Center adlı salonun yeterince yangın koruması olmadığı için değiştirildiği belirtilerek, Çavuşoğlu'nun konuşması için başka bir salonun ayarlandığı ancak bunun yarın açıklanacağı kaydedildi. 

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