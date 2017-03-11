Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal edildi!

Çavuşoğlu, "Bugün Rotterdam'a gidiyorum. Ziyaret nedeniyle tansiyon artacaksa artsın. Hollanda, beni uçuş iznimi iptal etmekle tehdit ediyor" demişti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Rotterdam'a yapacağı uçuş izni Hollanda tarafından iptal edildi.

Hollanda hükümeti tarafından miting yapmasına izin verilmeyen Çavuşoğlu, "Bugün Rotterdam'a gidiyorum. Ziyaret nedeniyle tansiyon artacaksa artsın. Hollanda, beni uçuş iznimi iptal etmekle tehdit ediyor" diyen Çavuşoğlu, "Bunlar çok ağır sonuçlar doğurur" demişti.

Çavuşoğlu şunları söylemişti:

"Eğer Hollanda uçuş iznimi iptal ederse, ekonomik ve siyasi yaptırımlarımız çok ağır olur. Hollanda bu tür yanlış politikalarında vazgeçsin"