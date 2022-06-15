Çavuşoğlu'nun ziyaretinden rahatsız oldular!

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasına Rum siyasi partilerden kınama ve tepkiler geldiğini yazdılar.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dünkü açıklamasında, Çavuşoğlu’nun açıklamalarını kınayarak “çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasının önündeki en ciddi engelin Türkiye’nin uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumu olduğunu” iddia etti.

DİKO partisinin açıklamasında, “Türkiye’nin ciddi ve yapıcı bir müzakereye ancak zorla girebileceği, yaptırımlar uygulanması yönünde talepkar politikaların eksikliğinin ise Türkiye’nin uzlaşmazlığını arttırdığı” iddiasında bulunuldu.

Habere göre EDEK partisinden yapılan açıklamada da, “ Türk yetkililerin ve Türkiye Dışişleri Bakanı’nın kışkırtıcı açıklamalarının, Kıbrıs ve Yunanistan’da, müzakereler veya Güven Yaratıcı Önlemlerin oluşturduğu yanılsamaların sonunu getirmesi gerektiği” iddiasına yer verildi.